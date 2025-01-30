"Патриоты Беларуси" устроили "космическую" встречу для девочки из Ивенецкого детского пансионата

История девочки из Ивенецкого детского пансионата о том, что мечты сбываются - надо только верить. И знать, как правильно попросить об их исполнении.

Еще вчера они переписывались в соцсетях, а сегодня тезки обмениваются подарками и тепло, по-дружески, говорят о космосе. Марина внимательно слушает невероятные истории из жизни первой женщины-космонавта Беларуси Марины Василевской. И все это наяву.

Марина Минич, воспитанница ГУ "Ивенецкий детский социальный пансионат "Доброта сердец":

"Она - человек-космос. Спасибо ей огромное. Я получила от нее столько энергии, столько эмоций! Лично смогла пообщаться, получила от нее автограф. Очень сильно была этому рада, спасибо большое".

Исполнить мечту девочки из Ивенецкого детского пансионата помогли "Патриоты Беларуси". О сокровенном она написала в записке для "Елки желаний". И эта встреча стала самым настоящим подарком к ее дню рождения.

"Нас тронуло послание и пожелание Марины о встрече с первой белорусской космонавткой. Мы решили исполнить это желание. Сегодня это свершилось, все прошло замечательно", - отметила секретарь-референт РОО "Патриоты Беларуси" Арина Надежкина.

Марина Василевская, первая белорусская женщина-космонавт, Герой Беларуси:

"Очень важно для нас сегодня проводить такие акции, как "Дай пять добру", "Наши дети", и мы их проводим. "Патриоты Беларуси" пригласили меня и создали такую замечательную встречу. Я рада, что у нас есть такие организации, если мы сплотимся вместе, будем едины, будем делать добрые дела, то и мир будет счастливее".