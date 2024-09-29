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Патрульно-постовая служба милиции отмечает 104-ю годовщину

Их функционал и возможности расширяются, они не отстают от времени. Патрульные постовые мониторят обстановку теперь и с помощью беспилотников.

 А чтобы быть более мобильными, например, когда где-то срочно понадобилась их помощь, дежурят на электроскутерах.

Николай Молчан, замкомандира роты патрульно-постовой службы милиции Центрального РУВД г. Минска:

"Патрульный наряд при выявлении преступления принимает меры по оказанию помощи гражданам, задержанию лица, совершающего преступление, а также в последующем передает его в РУВД для дальнейшего разбирательства".

Их службу рутинной вряд ли назовешь. За дежурство могут поступить десятки разного характера вызовов (шумные соседи, семейные конфликты, пьяницы и хулиганы).

В этом милицейском подразделении сплошь физически крепкие и психически устойчивые люди.

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