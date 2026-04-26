Пациенты из 23 стран и ядерная кардиология: как изменился РНПЦ радиационной медицины

Фото: БЕЛТА

В 2026 году исполняется 40 лет с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС. Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека был создан для помощи пострадавшим. Сегодня это современный многопрофильный кластер, который принимает пациентов не только из Беларуси, но и из 23 стран мира. О том, как изменился центр, связаны ли все онкологические заболевания с радиацией и что скрывается за термином "ядерная медицина", рассказал директор центра, доктор медицинских наук Александр Рожко в "Актуальном интервью".

Беларусь не имела ядерных реакторов в 1986 году, но именно на ее территорию легла немалая тяжесть чернобыльской катастрофы. Как отмечает Александр Рожко, за прошедшие десятилетия была выстроена уникальная система диспансеризации и помощи пострадавшему населению.

"Идея центра была заложена еще в 1991 году для трех республик: России, Украины и Беларуси. Но после распада Союза учреждение достраивала уже Беларусь. И здесь огромная роль главы нашего государства Александра Григорьевича Лукашенко - только благодаря его волевому решению центр открыл двери 31 декабря 2002 года", - вспомнил директор.

доктор медицинских наук Александр Рожко

Сегодня учреждение продолжает мониторинг населения. Существует специальный регистр пострадавших, ведется постоянный анализ заболеваемости. При этом центр не отстает от мировых трендов: внедряются все передовые технологии, доступные как в Беларуси, так и за рубежом.

Разрушая мифы: рак и радиация - есть ли прямая связь?

В обществе до сих пор жив стереотип: если человек из пострадавшего региона заболел раком, виновата авария на ЧАЭС. Александр Рожко призывает к научной объективности: "Прошло долгое время, мы наблюдаем население, и сегодня можем сказать точно: рак щитовидной железы, которого практически не было у детей, - это действительно последствие аварии. Но по другим нозологическим формам четкой подтверждений нет. Заболеваемость по ним находится в пределах среднереспубликанских показателей".

Важно учитывать и глобальные демографические тренды: население Европы и Беларуси стареет, а возраст - один из главных факторов риска. Ежегодный прирост различных патологий составляет 2-3 %, что соответствует общемировым тенденциям.

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление и сокращение международных контактов, центр продолжает активно перенимать мировой опыт.

"Система здравоохранения всегда работала по своему принципу - оказать помощь независимо от нации. Мы сегодня не можем обособиться, чтобы не перенимать те достижения, которые есть в мире. Мы не прерывали эту работу ни на секунду", - отметил доктор Александр Рожко.

Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека

Особенно тесные и продуктивные связи сохраняются с российскими коллегами: Всероссийским центром экстренной радиационной медицины (Санкт-Петербург), Институтом Бурназяна и уральскими институтами, которые занимаются проблематикой радиационной медицины.

За прошедшие десятилетия функции учреждения кардинально расширились. Теперь это не просто диспансер для ликвидаторов и переселенцев, а серьезный Республиканский научно-практический центр, решающий задачи общегосударственного уровня.

Ключевые направления сегодня:

Эндокринная хирургия и эндокринология (сложные случаи диагностики, 4-й уровень медицинской помощи).

Гематология (обслуживание северных регионов Беларуси).

Развитие ядерной медицины (уникальные неинвазивные методики проверки сердца и сосудистой системы).

Факт В центре работают 5 докторов наук и 34 кандидата наук - это позволило учреждению выйти на передовые позиции в стране.

Центр давно вышел за национальные рамки. Только за 2025 год медицинскую помощь здесь получили пациенты из 23 стран мира. Люди едут в Гомель за профессионализмом врачей и современной материальной базой, которую, по словам директора, государство продолжает поддерживать, считая белорусскую систему здравоохранения одной из лучших в мире.