Павел Муравейко рассказал, как проходила проверка боеготовности войск ПВО Беларуси

Внезапные проверки боеготовности белорусских войск - самый действенный способ подготовки к обороне страны. А поддержание высокого боевого и мобилизационного ресурса - основная задача для белорусской армии, которую определил Президент Александр Лукашенко.

Военные должны уметь адекватно реагировать на существующие вызовы и угрозы. Только неплохие результаты показали механизированные подразделения, как экзамен перед Генштабом держала противовоздушная оборона.

Павел Муравейко, начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси - первый замминистра обороны Беларуси:

"Мы проводили мероприятие в рамках оценки способности вскрывать действия воздушного противника, реагировать на него. Для этого использовали разные приемы и способы, развернули новую систему наблюдения, создали временные районы защиты. Белорусская ПВО отработала достаточно эффективно. Органы управления работали слаженно, хоть и на пределе своих возможностей. Техническая основа, которую они создали и развернули, покрыв "паутиной" наблюдательных и радиолокационных постов Республику Беларусь, дает возможность контролировать воздушное пространство страны. Также показала и авиация, что к выполнению задач готова".