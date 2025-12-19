Павел Шутило: Намолот 8,5 тыс. т зерна в 2025 году является коллективной цифрой, а не только моей

На ВНС журналисты работают короткими перебежками. Как только делегаты выходят из зала, начинается настоящая охота. 19 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в зале присутствует герой, и даже назвал его. Это тракторист-машинист ОАО "Кухчицы" Клецкого района Павел Шутило.

Он человек немногословный, но зато человек дела. Он намолотил рекордный урожай.

"Я работаю 16 лет, управляю трактором, комбайном. Мне нравится работать на большой технике. В 2025 году мы намолотили 8,5 тыс. т. Но это не я один, - улыбается Павел Шутило. - Кто-то посеял, а я просто убрал, поэтому эта цифра является коллективной. Если человек хочет трудиться, то он это будет делать везде, а заставить никогда нельзя. Меня в свое время поддержало государство - мне дали дом, а через 10 лет разрешили его выкупить".

Павел также является и многодетным отцом - воспитывает троих детей. Он признался, что трое - это было в планах.

Делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко также рассказал о программе на будущую пятилетку.

Игорь Сергеенко:

"Обозначены серьезные цифры роста ВВП (116,7 % в конце пятилетия), экспорта (примерно 117 %), доходов населения (121 %). За этими цифрами кроется каждодневный труд коллективов, предприятий, организаций. Если говорить о программе "Сильные регионы", то будет продолжена программа "Один район - один проект". Много внимания уделят развитию сети дорог, соцфере, здравоохранению, образованию. Они находят отражение в конкретных региональных программах".

А сейчас немного из того, что еще известно к этому часу - проголосовали делегаты Всебелорусского народного собрания. Председатель Конституционного Суда теперь Сергей Сивец, а председатель Верховного Суда - Андрей Швед.