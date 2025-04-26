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Павлюченко: Более 50 % востребованных специалистов - выпускники колледжей и лицеев
В Беларуси в 2024 году более 46 тыс. выпускников высших учебных заведений вышли на рынок труда. Такими данными поделилась министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко на телеканале "Беларусь 1".
"Если говорить про подпитку молодыми специалистами рынка труда в Беларуси, то в 2024 году это было более 46 тыс. выпускников высших учебных заведений, - обозначила Наталия Павлюченко. - В текущем году эта цифра сопоставима, но Министерство труда и социальной защиты совместно с Министерством образования и Министерством экономики, начиная с 2018 года, рассчитывает прогноз потребности экономики в кадрах. Это такая трехсторонняя задача, где планы министерств должны коррелировать с планами контрольных цифр приема абитуриентов и потребностями нанимателя".
И сегодня видим, что более 50 % востребованных специалистов - это специалисты со средним специальным и профессионально-техническим образованием.
Она также отметила, что Министерство труда и социальной защиты с Министерством образования при формировании контрольных цифр приема ежегодно корректируют направления в обучении, чтобы приходящие на рынок труда молодые специалисты закрывали ниши, нужные экономике.