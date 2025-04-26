Павлюченко: Более 50 % востребованных специалистов - выпускники колледжей и лицеев

"Если говорить про подпитку молодыми специалистами рынка труда в Беларуси, то в 2024 году это было более 46 тыс. выпускников высших учебных заведений, - обозначила Наталия Павлюченко. - В текущем году эта цифра сопоставима, но Министерство труда и социальной защиты совместно с Министерством образования и Министерством экономики, начиная с 2018 года, рассчитывает прогноз потребности экономики в кадрах. Это такая трехсторонняя задача, где планы министерств должны коррелировать с планами контрольных цифр приема абитуриентов и потребностями нанимателя".