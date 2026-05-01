Пьедестал побед и стимул работать эффективнее - в Гомеле и Могилеве обновили областные Доски почета

Масштабный Праздник труда объединил белорусов по всей стране. В лучших традициях праздника в Гомеле и Могилеве обновили областные Доски почета - это пьедестал трудовых побед, общественное признание за весомые достижения по итогам 2025 года, стимул работать еще качественнее.

Наряду с многократными обладателями почетного статуса есть и новички, которые только вышли на лидерские позиции в различных сферах деятельности, но уже показывают характер.

Лучшие организации перерабатывающей отрасли, лидеры в сфере сельского хозяйства, строительства, телекоммуникаций, образования, здравоохранения и торговли - с годами число золотых табличек на Доске почета увеличивается, и все благодаря созидательному труду команд единомышленников, работающих на общий результат.

Внедрение новых технологий, безупречное знание своего дела, а еще стабильная поддержка коллектива - только так мудрость руководителя, помноженная на кропотливый труд всей команды, приносит результат.

Александр Гончаров, гендиректор Гомельского домостроительного комбината:

"Мы проводили глубокую модернизацию, которая позволяет сегодня работать, выпускать достойную продукцию и быть конкурентоспособными не только на белорусском рынке, но и в России. Ввели два дома: один дом в Калуге, второй - в Брянске. Я думаю, весь коллектив заслужил это звание".

Игорь Киреня, главврач Брагинской центральной районной больницы:

"Доска почета - это результат государственной политики в сфере охраны здоровья людей на пострадавших территориях, потому что сделано очень многое. Мы сегодня очень хорошо укомплектованы. У нас есть будущее".

В числе обладателей почетного статуса - Буда-Кошелевский район. Признание упорного труда жителей полесской глубинки - стимул работать на благо малой родины еще эффективней.

Валентин Ундруль, председатель Буда-Кошелевского райисполкома:

"Была обеспечена положительная динамика и в производстве, и в социальной сфере. Основная заслуга принадлежит сельскому хозяйству. Мы по многим показателям смогли опередить ряд других районов".

Праздник труда запомнится победителям конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь". В числе лауреатов - 29 наименований продукции, сошедшей с конвейеров предприятий Гомельской области. Среди награждаемых 21 организация в нескольких номинациях. Отмечены и обладатели специальных наград: "Стабильное качество", "Лучший в отрасли", "За успехи в импортозамещении".

Александр Бурак, первый зампредседателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

"Многие предприятия, которые сегодня у нас являются победителями, получали из рук главы государства в 2025 году Государственный знак качества. Эти предприятия являются действительно образцом качества. Мы можем смело говорить: у нас появляются и малые предприятия, предприятия сферы услуг, которые чувствуют, что сегодня без продвижения услуг в качестве не может быть никакой конкуренции".

В Музее Славы Могилевщины аккумулирован весь боевой подвиг жителей региона в годы Великой Отечественной войны. Именно эта площадка 1 мая собрала лучших из лучших по итогам социально-экономического развития области. Среди гигантов - "Бобруйскагромаш", "Стройтрест № 12", на счету которого все большие стройки.

Дмитрий Морозов, гендиректор ОАО "Стройтрест № 12" Управляющая компания холдинга "СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ":

"Нам есть чем гордиться: достаточно знаковый объект для города Могилева - городская клиническая больница, которую мы построили и ввели в эксплуатацию в начале 2025 года. Активно работаем и в Российской Федерации: в Воронеже введен в эксплуатацию детский сад на 600 мест. По экспорту услуг за 2025 год заработали более 14 млн. Это тяжелый, ежедневный труд всего коллектива, который сегодня оценен по достоинству".

Анатолий Кулик, главврач Могилевской областной клинической больницы:

"Надо отдать должное, что коллектив не только работает, но и занимается научной деятельностью. У нас есть своя кафедра".

Особые слова благодарности принимали лучшие в профессии, чьи имена теперь украсят областную Доску почета. Среди них - обладатели почетных званий "Предприниматель года" и "Человек года": промышленники, представители духовенства, врачи, педагоги, социальные работники и спортсмены.