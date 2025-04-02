Пенсии, налоги, работа риелторов. Депутаты Беларуси рассмотрят 6 законопроектов

Законотворческий день в Палате представителей. В повестке очередного заседания сессии 6 документов, несколько из них по линии международного сотрудничества. Также в депутатском портфеле вопросы, связанные с социальным страхованием, пенсионным обеспечением, налогами и работой риелторов.

В первом чтении депутаты рассмотрели законопроект по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения. Этот документ вынесен в парламент летом прошлого года. Изменений несколько.



Главное - плательщики налога на профдоход смогут при желании, то есть на добровольной основе, вносить пенсионные взносы, исходя из размера дохода. Это предлагаемая инновация, важна с точки зрения формирования будущего страхового стажа, который учитывается при назначении пенсии. Когда проект станет законом (вот еще одна из инноваций), взаимодействие бизнеса с ФСЗН будет упрощено.



То есть всю нагрузку по администрированию и формированию УИП как социальных, так и пенсионных прав берет на себя фонд. Большое внимание уделено в документе усилению борьбы с теми, кто скрывает свои доходы от налоговой. После одобрения закона появятся обязательные страховые взносы на зарплату в конвертах.

Светлана Сенько, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "В республике проводится существенная работа по пресечению подобных фактов, поскольку при выявлении заработной платы в конвертах фактически не вносятся взносы ни налоговые, ни в Фонд социальной защиты. Естественно, не формируется страховой стаж в полном объеме у работающих граждан, либо формируется не в полном объеме. И, конечно же, это сказывается на снижении индивидуального коэффициента заработка, который учитывается при расчете будущей пенсии".