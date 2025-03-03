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Пенсионерка из Витебска по указанию мошенников установила вредоносное приложение и лишилась денег
Пенсионерка из Витебска по указанию мошенников установила на мобильный телефон вредоносное приложение и потеряла со счета свыше 10 тыс. белорусских рублей. Об этом сообщает БЕЛТА.
Женщине 26 февраля позвонил через мессенджер неизвестный, представившийся сотрудником оператора мобильной связи. Он сказал, что нужно установить новое приложение, которое в итоге оказалось вредоносным - с помощью подобных файлов мошенники получают полный доступ к логинам и паролям жертвы. Доверчивая жительница областного центра выполнила все указания, и с ее счета обманщики похитили более 10 тыс. белорусских рублей.
На этом злоумышленники не остановились. Они убедили пенсионерку оформить в банке кредит на такую же сумму и положить его на счет. Витебчанку остановила лишь сотрудница банка, рассказав ей о мошеннических схемах, и тогда потерпевшая обратилась в милицию.
Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 212 (покушение на хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления лиц, совершивших это преступление.
Следователи напоминают гражданам, что сотрудники банков, правоохранительных органов, госорганизаций никогда не звонят в мессенджерах. Никто из них не уточняет паспортные или иные личные данные по телефону. Как только разговор заходит о деньгах, следует сразу прекратить разговор. Нельзя устанавливать сторонние приложения по требованию людей, звонящих на мобильный. Важно рассказать близким о мошеннических схемах, чтобы они знали, как противостоять преступникам и не попасться на их уловки.