″Передает все энергетикой и своими яркими фразами″ - Придыбайло об интервью Лукашенко телеканалу RT

″Это интервью было очень эмоциональным. Когда Александр Григорьевич дает интервью иностранным журналистам (будь это российские или американо-российские журналисты, как Рик Санчес), он всегда вызывает эмоции, чтобы докричаться до аудитории. Вопросы ему задают на английском, французском или других языках, он всегда пытается передать все энергетикой, своими яркими фразами. Интервью был очень ярким, портретным. Александр Лукашенко, на мой взгляд, вновь открылся при помощи Рика Санчеса перед западной и мировой аудиторией. В понедельник ожидаем полную версию″, - отметил специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло.