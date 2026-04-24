Переход диких животных в Беларусь: как Полесский заповедник стал домом для редких видов

Сегодня Полесский государственный радиационно-экологический заповедник является одним из уникальных природных уголков Европы. На площади более 215 тыс. га в отсутствие человека сформировалась новая экосистема. Отсутствие хозяйственной деятельности сыграло ключевую роль в восстановлении фауны.

В заповеднике насчитывается уже 60 видов млекопитающих, включая 11 из Красной книги, более 230 видов птиц, 172 из которых гнездятся на этой территории. Гордость заповедника и его символ - европейские зубры, привезенные сюда из Беловежской пущи в 1996 году. Сегодня они чувствуют себя полноправными хозяевами. Отмечается переход животных в Беларусь и со стороны Украины.

Максим Кудин, замдиректора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника: "В 2025 году был отмечен переход 16 особей зубра с украинской стороны. С 2007 года перешли такие животные, как лошадь Пржевальского - один из охраняемых видов. В заповеднике их уже обитает около 60 особей. Зубров у нас уже больше 220".

Белорусские экологи создали условия с минимальным антропогенным фактором, и это определило всю биологическую составляющую. То, что в украинском секторе на постоянной основе присутствует человек, является отрицательным фактором для большого объекта с таким наследием. Животные все чувствуют и понимают, что есть ниши, которые можно занять на сопредельной территории, поэтому они охотно переходят в Беларусь, поделился мнением Максим Кудин.

