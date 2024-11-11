Это история Беларуси. О чем нужно знать и чем важно гордиться.



В стране проводят первую пересадку сердца, а мир борется со свиным гриппом. Но что скрывается под маской болезни.



Кризис за Атлантикой и финансовая бомба для всего мира. Белорусский рубль теряет в цене. Как искали выход из ситуации?



А также роскошный интерьер и лучший свет. После реконструкции открывается Большой театр, команда из райцентра - БАТЭ - в Лиге чемпионов.



Год 2009-й и его самые яркие страницы.