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"Перевыполнили" план - в Любанском районе похищено более 700 т щебня и песка
Игнорируя требования докладных, в день "перевыполняли план" в среднем в 7,5 раз. Хищение щебня и песка в Любанском районе выявили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями. Как сообщили в МВД, речь идет о 700 т стройматериалов, вывезенных из местной организации незаконно.
"Чтобы легализовать незаконный вывоз строительного материала с территории карьера и производственной базы, двое мастеров 61 и 35 лет, отвечающих за его добычу, учет и реализацию, выписывали товарно-транспортные накладные на вывоз единоразово до 20 т щебня и песка, по которым их четверо подельников делали по 7-8 поездок в день. В течение длительного периода с территории организации было вывезено более 700 т строительного материала", - заявил начальник отдела УБЭП УВД Минской области.
По подозрению в совершении преступлении все 6 человек задержаны, теперь они фигуранты уголовных дел.