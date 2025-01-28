"Перезаключил" договор на услуги связи: в Минске пенсионер перечислил аферистам более 20 тыс. рублей

Погода в Беларуси
Гродно7°
Минск6°
Брест10°
Гомель6°
Витебск5°
Могилев6°
Минск
6°
Хотел перезаключить договор на услуги связи и отдал мошенникам 20 тыс. белорусских рублей - пенсионер из Минска доверился телефонным аферистам и потерял все свои сбережения.
Во время первого звонка мужчину расспросили, устраивает ли его качество связи и интернета, после чего предложили перезаключить договор оказания услуг на более длительный срок. Он согласился и продиктовал свои данные. После этого поступил звонок якобы из милиции и Следственного комитета Беларуси. Неизвестные уверяли, что от имени жертвы кто-то оформил кредит и использует деньги в криминальных целях. А под подозрение как раз попал 74-летний минчанин, и к нему придут с обыском и конфискуют все деньги.
Ирина Ванюк, начальник отделения по противодействию киберпреступности Фрунзенского РУВД Минска:
"Чтобы подтвердить свою невиновность, минчанин согласился перечислить все сбережения в "налоговую службу". В результате пенсионер положил на счет, который ему назвали, более 20 тыс. белорусских рублей. Сразу после этого он осознал, что стал жертвой преступления и позвонил в 102. Там подтвердили, что в минской милиции сотрудников с такими именами нет и никто из настоящих правоохранителей не мог звонить ему с требованием перечислить деньги".
Новый виток телефонного мошенничества направлен именно на пенсионеров. В ближайшее время правоохранители ожидают всплеск подобных преступлений. Как не попасться на уловку телефонных аферистов, и можно ли вернуть деньги, смотрите об этом в большом репортаже 2 февраля в "Главном эфире" на "Беларусь 1".