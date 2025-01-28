"Перезаключил" договор на услуги связи: в Минске пенсионер перечислил аферистам более 20 тыс. рублей

Хотел перезаключить договор на услуги связи и отдал мошенникам 20 тыс. белорусских рублей - пенсионер из Минска доверился телефонным аферистам и потерял все свои сбережения.

Во время первого звонка мужчину расспросили, устраивает ли его качество связи и интернета, после чего предложили перезаключить договор оказания услуг на более длительный срок. Он согласился и продиктовал свои данные. После этого поступил звонок якобы из милиции и Следственного комитета Беларуси. Неизвестные уверяли, что от имени жертвы кто-то оформил кредит и использует деньги в криминальных целях. А под подозрение как раз попал 74-летний минчанин, и к нему придут с обыском и конфискуют все деньги.

Ирина Ванюк, начальник отделения по противодействию киберпреступности Фрунзенского РУВД Минска:

"Чтобы подтвердить свою невиновность, минчанин согласился перечислить все сбережения в "налоговую службу". В результате пенсионер положил на счет, который ему назвали, более 20 тыс. белорусских рублей. Сразу после этого он осознал, что стал жертвой преступления и позвонил в 102. Там подтвердили, что в минской милиции сотрудников с такими именами нет и никто из настоящих правоохранителей не мог звонить ему с требованием перечислить деньги".