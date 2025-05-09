Перцов рассказал, как сегодня ведется работа с молодежью по сохранению исторической памяти

Сохранение исторической памяти - часть национальной идеи белорусов. Заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов рассказал, достаточно ли мы делаем, чтобы молодежь впитала в себя эту тенденцию.

"Сказать, что достаточно, наверное, это будет лукавством. Много, к сожалению, показухи, много мероприятий проводится для галочки, для отчета, для каких-то социальных сетей. К молодежи с такими подходами обращаться нельзя, на них это не действует, даже отчасти вызывает обратный эффект, когда это из-под палки, когда это не проникает в душу, в головы, в сердца молодых людей. Ведь война идет за души и за умы молодых людей", - отметил Владимир Перцов.

По его мнению, нужно прибегать не только к традиционным формам работы с молодежью - концерты, мероприятия, лекции, встречи и так далее, но также доносить важность этого подвига через игровые формы, квесты, компьютерные игры, короткие видео в социальных сетях. Важно говорить с молодежью на их языке.