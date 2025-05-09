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Перцов рассказал, как сегодня ведется работа с молодежью по сохранению исторической памяти
Сохранение исторической памяти - часть национальной идеи белорусов. Заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов рассказал, достаточно ли мы делаем, чтобы молодежь впитала в себя эту тенденцию.
"Сказать, что достаточно, наверное, это будет лукавством. Много, к сожалению, показухи, много мероприятий проводится для галочки, для отчета, для каких-то социальных сетей. К молодежи с такими подходами обращаться нельзя, на них это не действует, даже отчасти вызывает обратный эффект, когда это из-под палки, когда это не проникает в душу, в головы, в сердца молодых людей. Ведь война идет за души и за умы молодых людей", - отметил Владимир Перцов.
По его мнению, нужно прибегать не только к традиционным формам работы с молодежью - концерты, мероприятия, лекции, встречи и так далее, но также доносить важность этого подвига через игровые формы, квесты, компьютерные игры, короткие видео в социальных сетях. Важно говорить с молодежью на их языке.
"Президент говорил, что не нужно стесняться показывать молодому поколению даже чудовищные кадры, потому что они отрезвляют, полностью перечеркивают пропаганду, которая льется на них через соцсети из сопредельных государств", - подчеркнул Владимир Перцов.