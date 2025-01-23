Первый факультет-музей: модернизированное здание исторического факультета БГУ открылось в Минске

В Беларуси открылся первый факультет-музей - модернизированное здание исторического факультета БГУ.

После более чем двухлетних реставрационных работ дом № 1 БГУ снова открыл двери на Красноармейской, 6. В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов, а также министр образования Андрей Иванец.

Владимир Перцов:

"Я желаю вам всем здесь творить и учиться в хороших условиях на благо нашей Родины. Я поздравляю вас с этим замечательным праздником".

Жемчужина обновленного корпуса исторического факультета - модель рабочего кабинета первого ректора Владимира Пичеты. Его воссоздали на основе сохранившихся фотографий.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Здесь создан не просто факультет, здесь фактически реализована концепция исторического факультета в виде музея. Поэтому каждый уголок, каждая стена в здании реставрирована с учетом историко-культурной ценности".

Исторический факультет БГУ сегодня - это 9 кафедр, центр образовательных инноваций и учебная лаборатория музейного дела, а также 2 студенческие научно-исследовательские лаборатории. Обучение проходят более 700 студентов по пяти специальностям.