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"Первый информационный" и "Беларусь 24" презентуют свои возможности на международном медиафоруме

Все о работе с видеоконтентом: создание, реализация, доставка, а также инновационные технологии его производства. Международный медиафорум CSTB.PRO.MEDIA проходит 25 февраля в Москве.



На одной площадке представлены 150 брендов и свыше 130 спикеров. Это эксперты, аналитики и первые лица медиаиндустрий. Участие в масштабном событии принимает и Белтелерадикомпания.

На выставке свои возможности презентует "Первый информационный" и спутниковый телеканал "Беларусь 24".

Павел Лазовик, главный директор дирекции телеканала "Беларусь 24":  "Для нашего телеканала и для Белтелерадиокомпании, да и для всей Беларуси очень важно быть в центре событий, потому что сегодня в Москве собрались все. Это и создатели контента, это и вещатели, это и люди, которые сегодня делают медиаиндустрию. Очень важно следить за тенденциями, а во-вторых, заявлять о себе. В год 20-летия телеканала "Беларусь 24" и старта "Первого информационного" в нашей стране очень важно показать, что мы достигли".

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Форум проходит в 27-й раз. Участники обсуждают вопросы производства и распространения контента, новые технологические решения для видеопроизводства, а также вызовы, стоящие перед отраслью.

медиафорумБеларусь 24МоскваСМИПервый информационный