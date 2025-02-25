"Первый информационный" и "Беларусь 24" презентуют свои возможности на международном медиафоруме

На одной площадке представлены 150 брендов и свыше 130 спикеров. Это эксперты, аналитики и первые лица медиаиндустрий. Участие в масштабном событии принимает и Белтелерадикомпания. На выставке свои возможности презентует "Первый информационный" и спутниковый телеканал "Беларусь 24".

Павел Лазовик, главный директор дирекции телеканала "Беларусь 24": "Для нашего телеканала и для Белтелерадиокомпании, да и для всей Беларуси очень важно быть в центре событий, потому что сегодня в Москве собрались все. Это и создатели контента, это и вещатели, это и люди, которые сегодня делают медиаиндустрию. Очень важно следить за тенденциями, а во-вторых, заявлять о себе. В год 20-летия телеканала "Беларусь 24" и старта "Первого информационного" в нашей стране очень важно показать, что мы достигли".