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"Первый информационный" и "Беларусь 24" презентуют свои возможности на выставке CabSat 2025 в ОАЭ
Белтелерадиокомпания сейчас на выставке CabSat 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах. Это ведущая платформа для индустрии вещания, спутникового телевидения и контента для стран Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии. Так, представители главного медиахолдинга Беларуси презентуют возможности телеканала "Первый информационный" и международного спутникового вещания нашей страны. Особый акцент - на дистрибуцию медиаконтента из Беларуси на рынке Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта, Турции и африканских стран.
Павел Лазовик, главный директор Главной дирекции телеканала "Беларусь 24":
"Буквально только что состоялась встреча в Государственном агентстве по регулированию телекоммуникаций и цифровых технологий Объединенных Арабских Эмиратов. Мы изучили нюансы, как необходимо действовать для того, чтобы получить разрешение на вещание иностранному телеканалу, в частности, "Беларуси 24". Какие нюансы распространения спутникового телеканала на территории Арабских Эмиратов. Самое важное - обсудили обмен контентом: что интересно арабскому зрителю и что может предложить наш белорусский телеканал".
В программе также посещение Госуправления по регулированию телекоммуникаций и цифровых технологий ОАЭ, редакций и студий национальных интернет-провайдеров и ведущих телевизионных холдингов. Отметим, на выставке в Дубае наши коллеги рассказали о телеканале "Беларусь 24" на арабском языке.