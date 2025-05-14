"Первый информационный" и "Беларусь 24" презентуют свои возможности на выставке CabSat 2025 в ОАЭ

Белтелерадиокомпания сейчас на выставке CabSat 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах. Это ведущая платформа для индустрии вещания, спутникового телевидения и контента для стран Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии. Так, представители главного медиахолдинга Беларуси презентуют возможности телеканала "Первый информационный" и международного спутникового вещания нашей страны. Особый акцент - на дистрибуцию медиаконтента из Беларуси на рынке Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта, Турции и африканских стран.

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Павел Лазовик, главный директор Главной дирекции телеканала "Беларусь 24":

"Буквально только что состоялась встреча в Государственном агентстве по регулированию телекоммуникаций и цифровых технологий Объединенных Арабских Эмиратов. Мы изучили нюансы, как необходимо действовать для того, чтобы получить разрешение на вещание иностранному телеканалу, в частности, "Беларуси 24". Какие нюансы распространения спутникового телеканала на территории Арабских Эмиратов. Самое важное - обсудили обмен контентом: что интересно арабскому зрителю и что может предложить наш белорусский телеканал".