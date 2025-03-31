"Первый информационный" присоединился к акции "Дай лесу новае жыццё!"

Министерства и ведомства по всей стране неравнодушно борются с последствиями урагана и восполняют утраты новыми саженцами.

Те, кто ежедневно "рубит пером", сегодня вооружились перчатками и лопатами. Эстафету республиканской акции "Дай лесу новае жыццё" подхватила и команда "Первого информационного". Руководство, ведущие и журналисты канала трудились в Узденском районе. 2 гектара леса теперь будут украшать ели и ольха черная. Наши коллеги установили памятный знак, который будет украшать аллею.