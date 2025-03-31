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"Первый информационный" присоединился к акции "Дай лесу новае жыццё!"
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Министерства и ведомства по всей стране неравнодушно борются с последствиями урагана и восполняют утраты новыми саженцами.
Те, кто ежедневно "рубит пером", сегодня вооружились перчатками и лопатами. Эстафету республиканской акции "Дай лесу новае жыццё" подхватила и команда "Первого информационного". Руководство, ведущие и журналисты канала трудились в Узденском районе. 2 гектара леса теперь будут украшать ели и ольха черная. Наши коллеги установили памятный знак, который будет украшать аллею.
Присоединиться к самой зеленой инициативе может каждый желающий. Для этого необходимо обратиться в один из лесхозов или лесничеств страны, где вас обеспечат всем необходимым для посадки нового леса!