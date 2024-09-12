"Первый информационный" телеканал начал свое вещание в Беларуси - как это было

"Первый информационный" телеканал утром 17 сентября начал свое вещание в Беларуси. И впервые в общедоступном пакете зрители увидели утренний эфир, который на протяжении первых часов дня знакомил (и будет продолжать знакомить) с событиями в Беларуси и главными мировыми новостями. Его открывали Екатерина Тихомирова, Павел Лазовик и Дарья Тарасова.