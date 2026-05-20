Первый областной медиафорум журналистов и блогеров стартовал в Могилеве

В Могилеве дан старт первому областному форуму "Голос поколения: новый контент", объединившему профессиональных и начинающих журналистов, блогеров.

Тематические локации представили учащиеся колледжей, школ региона, у которых есть свое телевидение, радио, газеты, а еще каналы в соцсетях. Такая форма сотрудничества поможет раскрыть новые таланты и наполнить их контенты интересным качественным продуктом.

Гордей Гумен, учащийся СШ № 43 Могилева:

"У нас в школе работает радио, которое нам позволило несколько раз побывать в "Зубренке" на журналистской смене "Свежий ветер". Там мы несколько раз представляли свою радиопрограмму и дважды заняли первое место на области. Также у нас выходят различные радиоминутки, и мы ведем прямые репортажи с мест событий, которые происходят в нашей школе".

"Мы используем контент собственного производства, а также объединяем все школы Бобруйска - они тоже участвуют в его создании. Мы рассказываем об исторических моментах нашего родного города. "Педсекрет"- это интервью с учителями. У нас очень разнообразный контент, и мы стараемся его делать не только интересным, но и качественным", - рассказал Олег Каменчуков, учащийся гимназии № 1 Бобруйска.

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"Помним, что это поручение Президента, которое прозвучало в Могилеве на медиафоруме. И реализовано оно с душой. Нас привлекают нужные смыслы и яркие эмоции. Вот их создавать, рассказывая о том, как живут белорусы - наверное, это первостепенная задача всех нас, даже взрослых профессиональных журналистов. А ребята это делают просто потрясающе".