Первый раунд переговоров США и Ирана запланирован на 10 апреля
Человечество остановилось у края пропасти за полтора часа до момента, который мог стать фатальным. США и Иран объявили о двухнедельном перемирии, при этом каждая из сторон заявила о своей победе.
По сообщениям СМИ, прекращение огня стало возможным благодаря усилиям Пакистана и Китая, которые до последнего момента призывали стороны к благоразумию.
Благоразумие наконец-то восторжествовало! Буквально за полтора часа до истечения срока ультиматума Трампа, когда американские бомбардировщики уже были в воздушном пространстве Ближнего Востока, президент США объявил о двухнедельном прекращении огня. По его словам, решение принято после контактов с пакистанской стороной и при условии открытия Ормузского пролива. Трамп также отметил, что Штаты уже достигли и превзошли все военные цели, и назвал 10-пунктное предложение Ирана рабочей основой для переговоров. Безусловно, такое заявление вызвало одобрительную реакцию по всему миру.
Минору Кихара, главный секретарь кабинета министров Японии:
"Мы расцениваем заявление США и Ирана как крайне позитивное событие. Самое важное - это реальная деэскалация ситуации, включая обеспечение безопасности в Ормузском проливе. Я надеюсь, что окончательное соглашение будет достигнуто дипломатическим путем в ближайшее время".
"Это действительно позитивная новость. Мы призывали к деэскалации и хотим увидеть разрешение конфликта. Потенциальный ущерб гражданской инфраструктуре в Иране был необычным заявлением. Кроме того, последствия, которые возникли бы в результате эскалации и ответных действий Ирана, привели бы к еще большему глобальному экономическому ущербу", - отметил Энтони Альбанезе, премьер-министр Австралии.
К режиму прекращения огня присоединится и Израиль. Однако в офисе Нетаньяху подчеркнули, что перемирие США и Ирана не коснется Ливана. В Пакистане при этом призвали к тому, чтобы прекращение огня действовало повсюду. В свою очередь в Тегеране объявили о победе над США. Совбез Исламской Республики подтвердил приостановку боевых действий и обнародовал план о мире, на который Вашингтон дал свое согласие.
Ожидается, что первый раунд прямых переговоров пройдет в Исламабаде 10 апреля. В МИД Ирана сообщили, что в течение двух недель будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами страны. Однако, как заверили в Исламской Республике, предстоящая встреча не означает окончания войны и пройдет она с полным недоверием к американской стороне. Такого мнения придерживаются и простые жители.
Али Гарегузлу, житель Тегерана (Иран):
"Прекращение огня поддерживается народом, если оно одобрено лидером. В противном случае это совершенно неприемлемо. Таково мое мнение. Только мнение лидера имеет значение. А Америке нельзя доверять. Пока не будет принята резолюция Совета Безопасности и не будут выплачены репарации, ей вообще нельзя доверять. Я и иранский народ не примем этого".
Тем временем Дональд Трамп не скрывает радости от того, что, похоже, сумел вытащить себя из ближневосточного болота. Американский лидер пообещал наступление "золотого века" на Ближнем Востоке. По его словам, и Иран, и остальные страны больше не хотят кровопролития. Политик заявил, что США окажут помощь в восстановлении транспортного сообщения в Ормузском проливе, не забыв упомянуть при этом про возможность заработать большие деньги. При этом Трамп заверил, что Тегеран вскоре сможет начать процесс восстановления, однако Штаты "будут рядом", чтобы убедиться, что все идет хорошо.