Первый раунд переговоров США и Ирана запланирован на 10 апреля

Человечество остановилось у края пропасти за полтора часа до момента, который мог стать фатальным. США и Иран объявили о двухнедельном перемирии, при этом каждая из сторон заявила о своей победе.

По сообщениям СМИ, прекращение огня стало возможным благодаря усилиям Пакистана и Китая, которые до последнего момента призывали стороны к благоразумию.

Благоразумие наконец-то восторжествовало! Буквально за полтора часа до истечения срока ультиматума Трампа, когда американские бомбардировщики уже были в воздушном пространстве Ближнего Востока, президент США объявил о двухнедельном прекращении огня. По его словам, решение принято после контактов с пакистанской стороной и при условии открытия Ормузского пролива. Трамп также отметил, что Штаты уже достигли и превзошли все военные цели, и назвал 10-пунктное предложение Ирана рабочей основой для переговоров. Безусловно, такое заявление вызвало одобрительную реакцию по всему миру.

Минору Кихара, главный секретарь кабинета министров Японии:

"Мы расцениваем заявление США и Ирана как крайне позитивное событие. Самое важное - это реальная деэскалация ситуации, включая обеспечение безопасности в Ормузском проливе. Я надеюсь, что окончательное соглашение будет достигнуто дипломатическим путем в ближайшее время".

"Это действительно позитивная новость. Мы призывали к деэскалации и хотим увидеть разрешение конфликта. Потенциальный ущерб гражданской инфраструктуре в Иране был необычным заявлением. Кроме того, последствия, которые возникли бы в результате эскалации и ответных действий Ирана, привели бы к еще большему глобальному экономическому ущербу", - отметил Энтони Альбанезе, премьер-министр Австралии.

К режиму прекращения огня присоединится и Израиль. Однако в офисе Нетаньяху подчеркнули, что перемирие США и Ирана не коснется Ливана. В Пакистане при этом призвали к тому, чтобы прекращение огня действовало повсюду. В свою очередь в Тегеране объявили о победе над США. Совбез Исламской Республики подтвердил приостановку боевых действий и обнародовал план о мире, на который Вашингтон дал свое согласие.

Ожидается, что первый раунд прямых переговоров пройдет в Исламабаде 10 апреля. В МИД Ирана сообщили, что в течение двух недель будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами страны. Однако, как заверили в Исламской Республике, предстоящая встреча не означает окончания войны и пройдет она с полным недоверием к американской стороне. Такого мнения придерживаются и простые жители.

Али Гарегузлу, житель Тегерана (Иран):

"Прекращение огня поддерживается народом, если оно одобрено лидером. В противном случае это совершенно неприемлемо. Таково мое мнение. Только мнение лидера имеет значение. А Америке нельзя доверять. Пока не будет принята резолюция Совета Безопасности и не будут выплачены репарации, ей вообще нельзя доверять. Я и иранский народ не примем этого".