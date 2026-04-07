США и Иран согласовали двухнедельное прекращение огня
Буквально за полтора часа до истечения срока ультиматума Трампа, когда американские бомбардировщики уже были в воздушном пространстве Ближнего Востока, президент США объявил о двухнедельном прекращении огня.
По его словам, решение принято после контактов с пакистанской стороной и при условии открытия Ормузского пролива. Трамп также отметил, что Штаты уже достигли и превзошли все военные цели и назвал 10-пунктное предложение Ирана рабочей основой для переговоров.
В Белом доме заявили, что к режиму прекращения огня присоединится и Израиль. Однако в офисе Нетаньяху подчеркнули, что перемирие США и Ирана не коснется Ливана.
В свою очередь, в Тегеране объявили о победе над США. Совбез Исламской Республики подтвердил приостановку боевых действий и обнародовал план о мире из 10 пунктов, на который Вашингтон, как утверждается, дал свое согласие. Так, США якобы согласны оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, то же самое касается и права на продолжение обогащения урана. При этом Вашингтон согласен выплатить компенсацию, снять санкции и вывести войска с Ближнего Востока.
Ожидается, что первый раунд прямых переговоров пройдет в Исламабаде 10 апреля. В МИД Ирана сообщили, что в течение двух недель будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами страны.
И, как сообщают СМИ, план прекращения огня предусматривает, что Иран и Оман смогут взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив. Так, Тегеран намерен использовать полученные средства на восстановление.