Показать развитие Беларуси, достижения страны в разных сферах, достопримечательности. Первое уникальное реалити-шоу "Фабрика блогеров" назвала победителей проекта. Напомним, жюри из почти 3 тыс. заявок отобрало 15 участников. Они проживали в специальном блогерском доме. Побывали на предприятиях, окунулись в праздничные мероприятия акции "Наши дети". Выполняли задания продюсеров, наполняя свои контенты яркими выпусками. Финальным аккордом проекта стал большой концерт в центре Могилева.

Ксения Каминская, участница реалити-шоу "Фабрика блогеров":

"Фабрика блогеров" для меня это что-то новое. Потому что в Беларуси у нас никогда такого не было. И я рада, что у нас была такая возможность узнать Могилевскую область. И хочется, чтобы такие проекты были по разным областным городам".

Анна Клинцевич, победительница реалити-шоу "Фабрика блогеров":

"Я сама из Гродненской области, из маленькой деревни. В Могилевской области благодаря съемкам была первый раз. Я чуть-чуть влюбилась. Думаю, буду частым гостем, потому что здесь есть что посмотреть".

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Учились друг у друга. Они - у нас, мы - у них. Ведь сегодня интернет-пространство - информационное поле - имеет большое влияние. Постарались показать красоту нашего края, красоту наших людей. На мой взгляд, у нас получилось".