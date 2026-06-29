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30 июня "Поезд Победы" встретят в Витебске
Гудок "Поезда Победы" услышали в Могилеве. В уникальном передвижном музее, где воссозданы пассажирский, санитарный вагоны, вагон бронепоезда, специальная экспозиция посвящена "Брестской крепости".
Трехмерные панорамы и интерактивные технологии переносят во времена Великой Отечественной войны, погружают в атмосферу сражений. Историко-просветительский и общественно-патриотический проект проходит под патронажем Администрации Президента Беларуси и Российской железной дороги.
Кристина Халимоненко, начальник отдела идеологии и социально-культурной работы Могилевского отделения БЖД:
"Пятый раз этот уникальный проект принимает Могилев. Особенно приятно нам, как организаторам, видеть не падающий к нему интерес. Молодежь после просмотра выходит осмысленно, с чувством гордости за своих героических предков. Я думаю, такие проекты должны быть. Недавно была группа узников концлагерей. Плакали они и мы".
Передвижной музей-поезд пробыл в Могилеве два дня. Уже 30 июня эшелон приедет в Витебск, а затем в Минск.
Фото: sb.by