30 июня "Поезд Победы" встретят в Витебске

"Пятый раз этот уникальный проект принимает Могилев. Особенно приятно нам, как организаторам, видеть не падающий к нему интерес. Молодежь после просмотра выходит осмысленно, с чувством гордости за своих героических предков. Я думаю, такие проекты должны быть. Недавно была группа узников концлагерей. Плакали они и мы".