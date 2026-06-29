Не только для биатлонистов: почему хоккеисты тоже выбирают Раубичи для тренировок

Лето - самое тяжелое время для хоккеистов. На стыке июня-июля игроки выходят из отпуска и начинают выполнять серьезные тренировочные объемы на земле, и это намного сложнее, чем работа на льду.

В спорте все идет своим чередом. К этому моменту многие представители летних дисциплин неоднократно выступили на этапах Кубка мира, а также чемпионатах Европы, кому-то даже удалось завоевать награды. Но уж точно абсолютно все получили знания, где нужно добавлять, чтобы отлично представлять Беларусь на планетарных форумах. Параллельно представители зимних дисциплин только начинают свою работу для закладки физической базы на весь долгий соревновательный год.

В Мекке белорусского биатлона - Раубичах - могут прогрессировать не только стреляющие лыжники, но еще и хоккеисты с фигуристами. Почему? Потому что здесь есть горки.

"Горка - оптимальный способ тренировки для хоккеистов. Она помогает подготовить функциональные возможности организма и потренировать силу воли. Раубичи - прекрасное место. Когда бегаем по поверхности, мы перпендикулярны, но на льду надо оставаться под наклоном, а в Раубичах наклон горок оптимальный", - объяснила тренер по физической подготовке Александра Шабанова.

"Какое бы у тебя высокое мастерство на льду не было, если получилось так, то ты переиграл смену, после 30-й секунды ты уже не дышишь, уже не понимаешь, что происходит. Ты просто-напросто не сможешь применить все вои навыки", - рассказал защитник ХК "Ижсталь" Максим Глинский.

Даниил Карпович, защитник ХК "Автомобилист» (Екатеринбург, Россия):

"Хоккеисты становятся более самостоятельными. У многих уже есть нутрициологи и тренеры по физической подготовке. Лето спортсмены проводят более грамотно, нежели раньше. Если хочешь остаться в хоккее и чего-то добиться, нужно летом заниматься. Лето - это возможность сделать особенный шаг вперед по сравнению с другими".