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Первомайский и Ленинский районы, "Минск Мир" - где в столице возведут новые поликлиники
Новую поликлинику возводят в Первомайском районе столицы. Рассчитано учреждение здравоохранения будет почти на 1 тыс. посещений в смену.
Медицинский объект поместит в себе кабинеты для лечебных и профилактических процедур, а также лабораторию и диагностический центр. Ввод в строй поможет разгрузить 8-ю городскую поликлинику, расположенную на улице Никифорова, где сейчас обслуживается более 55 тыс. человек.
Виктория Митрошкина, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Первомайского района Минска:
"Сейчас на объекте смонтирован каркас здания, возведены внутренние и наружные стены, продолжаются фасадные работы, работы по устройству оконных заполнений и витражей. Поликлиника рассчитана на 850 посещений в день и ввод в эксплуатацию такого объекта позволит разгрузить близлежащие учреждения здравоохранения".
Многопрофильную поликлинику продолжают строить в Ленинском районе. В будущем она сможет принимать полтысячи человек в смену. Новых открытий ждем и в жилом комплексе "Минск Мир". Там продолжают возводить сразу две поликлиники - взрослую и детскую.