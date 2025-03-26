Первоцветы на контроле специалистов Минприроды: в Минске проходят профилактические рейды

Весенне-цветочная атмосфера царит на прилавках Комаровского рынка. Но есть и те, кто нарушает эту идиллию. В Минске проходят профилактические рейды - ищут нарушителей, продающих редкие первоцветы. Некоторые виды растений внесены в Красную книгу Беларуси.

За сбор и незаконную реализацию краснокнижных растений грозит штраф.

Сергей Семененя, продавец Комаровского рынка:

"Мы 10 лет назад посадили черемшу, и вот уже третий год торгуем. Требуется 5-7 лет для того, чтобы она смогла укорениться в земле".

На Комаровском рынке тоже продают первоцветы. Один из популярных видов - черемша. Продавать зеленые пучки, сорванные в лесу, запрещено, а вот выращенные на своем участке - можно (при условии, что на товар есть лицензия).

Татьяна Шеменкова, начальник отдела Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

"Лук медвежий (или черемша) как раз-таки и является таким видом, который занесен в Красную книгу Республики Беларусь. Массовый сбор таких растений с повреждением корневой системы приводит к тому, что их численность сокращается и уменьшается ареал распространения".