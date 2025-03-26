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Первоцветы на контроле специалистов Минприроды: в Минске проходят профилактические рейды
Весенне-цветочная атмосфера царит на прилавках Комаровского рынка. Но есть и те, кто нарушает эту идиллию. В Минске проходят профилактические рейды - ищут нарушителей, продающих редкие первоцветы. Некоторые виды растений внесены в Красную книгу Беларуси.
За сбор и незаконную реализацию краснокнижных растений грозит штраф.
Сергей Семененя, продавец Комаровского рынка:
"Мы 10 лет назад посадили черемшу, и вот уже третий год торгуем. Требуется 5-7 лет для того, чтобы она смогла укорениться в земле".
На Комаровском рынке тоже продают первоцветы. Один из популярных видов - черемша. Продавать зеленые пучки, сорванные в лесу, запрещено, а вот выращенные на своем участке - можно (при условии, что на товар есть лицензия).
Татьяна Шеменкова, начальник отдела Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
"Лук медвежий (или черемша) как раз-таки и является таким видом, который занесен в Красную книгу Республики Беларусь. Массовый сбор таких растений с повреждением корневой системы приводит к тому, что их численность сокращается и уменьшается ареал распространения".
Запрет на продажу первоцветов действует до конца весны. Тот, кто все же рискнет посягнуть на краснокнижных, быстро обретет статус штрафника.