Пешеходная улица Бреста окунулась в атмосферу 1941 года

Брест сегодня буквально живет 1941-м. Соответствующие наряды, песни, танцы, техника. По традиции вечером накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны здесь воссоздают атмосферу последнего мирного дня. Все это потому, что наследники помнят, насколько хрупким может оказаться мир, какая цена у нашей Великой Победы.