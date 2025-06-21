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Пешеходная улица Бреста окунулась в атмосферу 1941 года
Автор:Редакция news.by
Брест сегодня буквально живет 1941-м. Соответствующие наряды, песни, танцы, техника. По традиции вечером накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны здесь воссоздают атмосферу последнего мирного дня. Все это потому, что наследники помнят, насколько хрупким может оказаться мир, какая цена у нашей Великой Победы.
Торжественное шествие - около 300 человек из разных стран
А еще около 300 реконструкторов из Беларуси, России, Литвы, Латвии и Эстонии объединил торжественный марш по улицам Бреста.
На рассвете события 22 июня 1941-го повторят на территории Кобринского укрепления. Там состоится ежегодная военно-историческая реконструкция.