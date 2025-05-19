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Петкевич: Идея городов-спутников была призвана развивать населенные пункты по всей Беларуси
В Беларуси идет активное развитие городов-спутников. Это пример успешной реализации госпрограммы децентрализации населения.
Рост городов-сателлитов поддерживается не только масштабным строительством, но и созданием рабочих мест, социальных объектов и транспортных связей со столицей.
19 мая Наталья Петкевич, первый замглавы Администрации Президента, посещает Смолевичи.
Развитие городов-спутников
В Год благоустройства в Беларуси определены приоритетные направления для развития сильных регионов и городов-спутников. Поэтому сегодня с инспекцией социальной инфраструктуры город Смолевичи посещает первый замглавы Администрации Президента Наталья Петкевич.
За последние несколько лет Смолевичи значительно выросли по многим показателям. В первую очередь по численности населения и общей площади города. Построено 8 новых домов, планируется еще 19. Введены в эксплуатацию новая поликлиника и школа. И согласно генеральному плану, до 2035 года количество жителей города-сателлита должно вырасти до 50 тыс. человек. Сейчас эта цифра составляет 22 тыс.
Наталья Петкевич, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
"Администрация Президента сейчас в целом мониторит ситуацию с городами-спутниками. Прошло 10 лет, это была в свое время инициатива Президента - создать эти города-спутники. Она на самом деле совершенно великолепна и комплексна. Это многоаспектная инициатива, потому что это дает возможность разгрузить крупные города, это и развитие территории, то есть мы идем вширь. В принципе, идея городов-спутников также была призвана дальше развивать населенные пункты по всей стране, обеспечивая главную цель - равномерное выравнивание условий жизни в населенных пунктах, независимо от того, большие ли они, малые и в каком регионе находятся. У нас всего восемь городов-спутников. Перед этим мы посетили Гродненскую область, Скидель, Жабинку. Сегодня это уже третий город в Минской области. На самом деле, конечно, Смолевичи - это такой почти идеальный пример".
Общий акцент встречи - это решение комплексной задачи оставить Минск комфортным для проживания. И второе - это создать достойные условия жизни в городах-спутниках, чтобы уровень жизни был не хуже, чем в Минске.
Среди поручений главы государства по дальнейшему развитию сообщения столицы с городами-спутниками также запуск трамвая или наземного метро.