Каждое из обращений населения должно быть принято и рассмотрено, а решение найдено. Такое мнение высказала первый замглавы Администрации Президента Наталья Петкевич на семинаре по актуальным вопросам работы с обращениями граждан и юридических лиц.

Проблемы ЖКХ, развитие инфраструктуры, вопросы соцзащиты - далеко не весь перечень обращений, который доходит до Администрации Президента. Несмотря на многогранность проблем, в их устранении первоочередную роль должны играть именно местные органы власти. Что происходит не всегда. Задача семинара - обозначить основные приоритеты, выстроить стратегию коммуникаций с людьми и повысить эффективность электронных обращений.

Татьяна Шевцова, управляющий делами Миноблисполкома:

"В Минский облисполком с каждым годом поступает все больше электронных обращений. Если раньше их было порядка 30 %, то в текущем году - 47 %. Электронные обращения поступают через единую интегрированную республиканскую систему - обращения.бел. И это радует. Люди грамотные. Юридическая грамотность людей повышается с каждым годом. Это очень приветствуется. Мы стремимся разрешать вопросы на уровне местных органов управления".

"Чтобы те проблемы, которые не являются глобальными и существенными, разрешались наиболее быстро и оперативно, в своей деятельности комитет использует различные формы работы. Это и встречи с населением, и приемы граждан, и горячие линии. У нас сейчас популярны тематические горячие линии, когда мы задаем заранее тематику, например, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, по вопросам работы сотовых операторов, медицинского и социального обслуживания", - рассказала Галина Еремцова, начальник отдела по работе с обращениями граждан Комитета госконтроля Беларуси.