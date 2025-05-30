Петкевич о ЦЭ: Все максимально сделано, чтобы создать комфортные условия

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На сегодняшний день в комиссию поступило 52 обращения, 47 рассмотрено. Об этом в проекте "Разговор у Президента" рассказала заместитель премьер-министра Беларуси, курирующая вопросы социальной сферы, председатель госкомиссии по контролю за проведением вступительной кампании - 2025 Наталья Петкевич.

Вице-премьер отметила, что 30 мая докладывали Президенту по жалобам, которые есть. "На сегодняшний день в комиссию поступило 52 обращения, 47 рассмотрено. Честно, они рассматриваются просто моментально. Я, допустим, как председатель комиссии о каждом поступившем обращении, о каждом нарушении знаю моментально, просто я сразу получаю сообщение. Все, что можно решить моментально, оно решается, выносится в тот же день поздно вечером на заседание комиссии, мы протокольно все это делаем. Какие-то, конечно, спорные моменты, например, если обращение касается ходатайства, что не зарегистрировались в резервный день, перенести сдачу экзамена, это можно решить быстро. Да-да, нет-нет, в зависимости от ситуации, - рассказаал она. - Когда возникают спорные ситуации, допустим, с проносом калькулятора, телефона и так далее, либо какие-то другие, что-то надо рассмотреть, то нужно время, поэтому это может быть не день в день. 5 обращений у нас еще в работе, которые поступили, 47 рассмотрены".

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Наталья Петкевич:

"В этом году несколько ужесточены правила запрета проноса каких-то вспомогательных гаджетов, прежде всего мобильных телефонов. Что касается калькуляторов, это всем известно, что можно проносить только калькуляторы с примитивными, минимальными расчетными функциями, без каких-то дополнительных современных. Если у молодого человека, сдающего экзамен или тестирование, есть более сложный калькулятор, то в свободном доступе (на замену - прим. ред.) в аудитории, где сдается экзамен или тестирование, есть простые. Ты сдаешь свой и берешь совершенно примитивный, который тебе необходим для расчетных функций".

"У нас было обращение, потому что молодой человек принес с собой более сложный калькулятор, ему не разрешили его пронести. И посчитали, что эта эмоциональная ситуация якобы могла повлиять на результат. Правила есть для всех. Конечно, все что угодно может повлиять, - считает она. - У нас были, слава богу, немногочисленные удаления с экзаменов, когда были пронесены мобильные телефоны. Они просто зазвонили в аудитории, - улыбнулась она. - Правда, и не обращались, пока по крайней мере, по этому поводу".