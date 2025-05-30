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Петкевич о вступительной кампании: Система должна быть убедительно справедливой
Как проходят вступительные испытания в 2025 году, в проекте "Разговор у Президента" рассказала заместитель премьер-министра Беларуси, курирующая вопросы социальной сферы, председатель госкомиссии по контролю за проведением вступительной кампании - 2025 Наталья Петкевич.
"Мы, конечно, очень заряжены и самой этой темой, и теми поручениями, которые даны госкомиссии главой нашего государства, - отметила она.
По ее словам, вопрос централизованного экзамена сначала находится в центре внимания главы государства. "Как сказал глава государства, это в общем не менее, а, может, и более важно, чем все остальные вопросы: экономика, сельское хозяйство и так далее. Потому что речь идет о будущем нашей страны", - напомнила вице-премьер.
Наталья Петкевич:
"Каждый из нас родитель. И каждый из нас это проходил сам, потом кто-то проходил уже со своими детьми и так далее. И мы все понимаем, что это, наверное, один из самых стрессовых и самых сложных периодов в жизни каждого человека и взрослого. Очень волнительных. Поэтому глава государства не просто ставит задачу. Откровенно говоря, он, по-моему, переживает просто за то, чтобы эта кампания прошла максимально без стрессовой ситуации".
Она отметила, что исходя из обращений и результатов первых двух дней, обстановка нормальная, спокойная, комиссия работает слаженно, система выстроена. "Главное то, что Президент сказал, это вообще краеугольный камень нашей работы, в частности, - система должна быть убедительно справедливой. Не просто там субъективно справедливой, она должна быть убедительно справедливой. Знание и удача, как сказал Александр Григорьевич. Знание и удача (понятно, что попадется, от этого не уйдешь). Все. Не должно быть никакого субъективного наслоения со стороны государственных приемных комиссий, со стороны каких-то иных вещей, чтобы это действительно был экзамен для конкретного молодого человека", - подчеркнула Наталья Петкевич.