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Петкевич: С дракончиками и зайчиками точно не поступишь
Раньше часть людей, даже не получив еще задание на ЦТ, рисовала динозавриков, пирамидки, из головы ставила крестики абы как и уходила. Получали сертификат даже на 5 баллов и в принципе могли поступить в коммерческий вуз. Насколько сейчас ЦЭ и ЦТ стали справедливее для абитуриентов, нет ли случайных студентов, в проекте "Разговор у Президента" спросили у заместителя премьер-министра Беларуси, курирующей вопросы социальной сферы, председателя госкомиссии по контролю за проведением вступительной кампании - 2025 Натальи Петкевич.
По ее словам, если повезло, что выпускник знает только те вопросы, которые ему попались в задании, то это удача, но, тем не менее, знания по этим вопросам есть. Но сдать ЦЭ и ЦТ случайно не получится. "Нет, это, конечно, исключено", - заверила она.
"Сегодня, по сути, мы говорим о том, что у нас есть 2 централизованных экзамена, т.е. один из государственных языков и предмет по выбору в зависимости от профиля будущего обучения. И одно централизованное тестирование. Все. Там в определенных вузах, где надо, еще проходит внутреннее вступительное испытание. И все. По большому счету максимально - это 4 испытания. Это не 8, не 10, когда сдавать большое количество экзаменов сначала в среднем учебном заведении, общеобразовательной школе, затем сдавать еще большое количество экзаменов в высшем или среднем специальном учебном заведении. Я, например, училась, когда у нас было какое-то безумное количество выпускных экзаменов в школе. У меня была золотая медаль, я сдавала один только экзамен. А ребята сдавали 4", - поделилась воспоминанием председатель госкомиссии по контролю за проведением вступительной кампании - 2025.
Наталья Петкевич:
"Сейчас, во-первых, это коротко по времени. Согласитесь, или сдавать почти 2 месяца (месяц в школе, месяц в вузе), или все это сжато во времени, практически одновременно происходит: экзамены школьные засчитываются как вступительные экзамены в вузе. Конечно, это меньше стресса, это большее количество времени ребятам отдохнуть и подготовиться к будущей учебе. На самом деле сегодня тоже об этом шла речь. Устные экзамены или тестирование. Я не буду раскрывать, потому что у каждого своя позиция. У меня может быть своя, у кого-то другая. Но в любом случае это сбалансирование по времени. И это абсолютно исключенный человеческий фактор, потому что обработка идет автоматическая. При возникновении спорных или непонятных случаев всегда еще идет проверка комиссионная".