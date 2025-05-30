Петкевич о ЦЭ и ЦТ: Все открыто, нет субъективизма, нет договорняков

Вся система вступительной кампании в Беларуси построена на том, чтобы заинтересовать. Таким мнением в проекте "Разговор у Президента" поделилась заместитель премьер-министра Беларуси, курирующая вопросы социальной сферы, председатель госкомиссии по контролю за проведением вступительной кампании - 2025 Наталья Петкевич.

"Мало того что создана сама система, на каждом этапе подчеркивается, что все открыто, нет субъективизма, нет договорняков, - отметила она. - Все работы, которые сданы, одновременно с получением сертификата о сдаче будут в личном кабинете у каждого сдавшего экзамен. Т. е. можно проверить и оценить объективно. Все совершенно прозрачно".

Наталья Петкевич обратила внимание на систему льготного поступления и поощрений за то, как учащийся работал на протяжении предыдущих школьных лет. По ее словам, победители олимпиад, ребята, которые имеют особые заслуги, совершенно открыто имеют право поступать на привилегированных условиях и не сдавать какой-то экзамен. "Ты в определенный вуз поступаешь на основании тех заслуг и своего аттестата, которые имеешь. Т.е. сделано все для того, чтобы показать, страна нуждается в тебе, в каждом своем гражданине, создаются все условия для того, чтобы ты мог поступить", - подчеркнула она.