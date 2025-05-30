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Петкевич о ЦЭ и ЦТ: Все открыто, нет субъективизма, нет договорняков
Вся система вступительной кампании в Беларуси построена на том, чтобы заинтересовать. Таким мнением в проекте "Разговор у Президента" поделилась заместитель премьер-министра Беларуси, курирующая вопросы социальной сферы, председатель госкомиссии по контролю за проведением вступительной кампании - 2025 Наталья Петкевич.
"Мало того что создана сама система, на каждом этапе подчеркивается, что все открыто, нет субъективизма, нет договорняков, - отметила она. - Все работы, которые сданы, одновременно с получением сертификата о сдаче будут в личном кабинете у каждого сдавшего экзамен. Т. е. можно проверить и оценить объективно. Все совершенно прозрачно".
Наталья Петкевич обратила внимание на систему льготного поступления и поощрений за то, как учащийся работал на протяжении предыдущих школьных лет. По ее словам, победители олимпиад, ребята, которые имеют особые заслуги, совершенно открыто имеют право поступать на привилегированных условиях и не сдавать какой-то экзамен. "Ты в определенный вуз поступаешь на основании тех заслуг и своего аттестата, которые имеешь. Т.е. сделано все для того, чтобы показать, страна нуждается в тебе, в каждом своем гражданине, создаются все условия для того, чтобы ты мог поступить", - подчеркнула она.
Вице-премьер ответила на вопрос о высказываниях СМИ-оппонентов, которые находятся в Польше, Литве, и каждую вступительную кампанию пишут, что государство не заинтересовано в том, чтобы белорусы получали высшее образование, что якобы не нужны умные белорусы. "Эти все высказывания или сравнения, или когда, может быть, приводят какие-то другие вузы. Ну, я вам скажу, в те вузы нормальный человек не пойдет, потому что это не образование, это даже и не корочка, потому что оно не котируется. Любое уважающее себя во всем мире учебное заведение, высшее или среднее специальное, - это испытание экзаменационное, потому что когда учебное заведение имеет какой-то престиж, имеет какой-то статус, оно заинтересовано в том, чтобы туда приходили студенты с большой буквы, которые имеют и определенные знания, и желание там учиться", - считает Наталья Петкевич.