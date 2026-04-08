Беларусь по итогам 2025 года вошла в топ-3 стран СНГ по развитию туризма. Об этом было заявлено 8 апреля на IV Белорусско-российском туристическом конгрессе.

В 2025 году мировой туризм вырос на 4 %. Особенно заметную динамику показали страны Содружества: темпы роста их туристической отрасли оказались в 2-3 раза выше среднемировых показателей.

Путешествия по СНГ должны перестать быть запасным вариантом. Здорово, когда отдых становится доступнее для граждан Содружества.

8 апреля на одной площадке собрались 900 участников из 22 регионов России, Казахстана, Кыргызстана и других стран. От того, насколько сегодняшние соглашения будут успешными, зависит количество и качество оказанных услуг в новом туристическом сезоне.

Кирилл Машарский, директор Национального агентства по туризму Беларуси:

"Есть набор задач и государственная программа, которая направлена на то, чтобы достичь показателей, которые мы наметили. Прежде всего, в настоящее время мы сейчас проводим инвентаризацию нашей туристической инфраструктуры. Мы настраиваем статические вопросы, смотрим наши туристические потоки, пытаемся понять масштаб турпотоков, выделить топ-30 или топ-40 самых посещаемых объектов. Также наблюдаем, что необходимо, чтобы в отношении этих объектов масштабировать туристический поток".

Безвизовый режим, культурная близость и общий язык - это база, но потенциал используется далеко не полностью.

Первый заместитель Генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко анонсировал запуск межгосударственной программы "Туристические столицы Содружества". По предложению Беларуси, первой в очереди - белорусская Лида, а Совет по туризму СНГ начнет формировать единый календарь международных туристических событий, чтобы турист точно знал, куда, когда и зачем ехать.

Дмитрий Кобицкий, генеральный секретарь - руководитель секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ:

"Востребованы потоки в страны Центральной Азии, очень хорошо продаются туристические проекты в Казахстане, Азербайджане, Армении, Кыргызстане, Узбекистане; очень востребованы маршруты - и культурная, и историческая ценность этих маршрутов, и природная составляющая".

Белорусы все чаще едут не только в Москву и Санкт-Петербург, но и на российскую экзотику - Якутию, Чукотку, Сахалин. Россияне, в свою очередь, составляют 90 % въездного турпотока в Беларусь. Это позволяет использовать большие данные для точного прогнозирования спроса.

Александр Мусихин, гендиректор туроператора (Россия):

"Иностранцы, путешествующие в Россию (а турпоток этот растет), точно так же путешествуют и в Беларусь, т. е. мы можем продавать такие двойные продукты, допустим, 5-дневный тур: 3 дня Москва, 2 дня Минск. Этим двум мегаполисам есть чем дополнить друг друга. Мне кажется, это такой очень хороший совместный турпродукт".

Вячеслав Зайцев, начальник отдела маркетинга и продаж белорусской сети отелей:

"Если брать, например, гостиничный сектор, то многие фишки подсматривают у нас и потом перемещаются на российский рынок. Мы готовы делиться нашим опытом. Что можно взять у России? Это IT-технологии. Есть программы в плане электронного документа оборота, которые мы можем перенять, потому что у них это действует быстрее. В плане продаж тоже есть интересные проекты по сбору, консолидации информации".