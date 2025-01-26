Петришенко об активности на выборах: Так и должно быть в социально ориентированном государстве

Белорусы со всей ответственностью подошли к электоральной кампании. Уже в 12 дня, по данным ЦИК, барьер явки в 50 % был преодолен и в регионах, и в столице. Соответственно, выборы состоялись.

Голоса отдавали сегодня и простые граждане, и наш звездный пул - известные артисты и спортсмены, экономический блок правительства, политический истеблишмент.

Электоральная кампания объединяет всех. Здесь нет статусов и рангов. Политики и спортсмены, врачи и бизнесмены, студенты и учителя. Голос каждого в нашей стране услышан и будет посчитан.

В день выборов белорусский народ по-особенному ощущает свое единство, отметила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Свой выбор она сделала 26 января, в основной день голосования. На участок отправилась сразу после пресс-конференции, которую давал Президент для отечественных и зарубежных СМИ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Я анализировала и думала о том, чем для нас являются электоральные кампании. Ведь много мероприятий проходит, где мы принимаем участие и понимаем меру своей ответственности. А в такие дни, наверное, по-особенному, когда каждый человек может выразить свое волеизъявление, чтобы сделать свою страну лучше, стабильнее, спокойнее".

Свою гражданскую позицию белорусы выражают активно. Так и должно быть в социально ориентированном государстве. Этот факт отметил вице-премьер Игорь Петришенко. Свой голос за будущее Беларуси он отдал на избирательном участке во Дворце художественной гимнастики. Важно, что все поставленные цели сегодня достигаются на практике, отметил чиновник. Он убежден, что важно придерживаться заданного курса.

"Необходимо, чтобы была преемственность, эффективность, чтобы благосостояние каждого человека повышалось. Мы видим, что те решения, которые принимаются, дают практический результат, они реализуются в каждом уголке нашей страны. Особенно важно развитие социальной сферы, потому что каждый человек чувствует это на себе - это и здоровье, и обучение детей, и спорт, и туризм", - сказал Игорь Петришенко.

Беларусь к выборам подошла с хорошим экономическим фундаментом. Но в погоне за цифрами не забывают про людей. Это особо ценно. Свыше 40 % национального бюджета направляется на социальную сферу. Курс с акцентом на человечность важно сохранить. Свой бюллетень сегодня опустил и глава Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко. В этот важный для страны день он со своей семьей.

К слову, для его старших дочек - Дарьи и Анастасии - эти президентские выборы первые. Такой день точно останется в памяти.

Приходить на выборы семьями для белорусов уже традиция. Детям своим примером показать, как важно не оставаться в стороне, научить будущее поколение быть активными и вовлеченными в жизнь своего государства.