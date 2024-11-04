Пикет в поддержку Александра Лукашенко развернулся в Белтелерадиокомпании

В Беларуси продолжается сбор подписей от граждан в поддержку выдвижения потенциальных кандидатов в Президенты.



Инициативные группы работают в общественных местах. Они определены местными исполнительными и распорядительными органами.



Сегодня, 15 ноября, пикет в поддержку действующего Президента развернулся в Белтелерадиокомпании. За Александра Лукашенко уже собрано более 700 тыс. подписей. При этом белорусы продолжают поддерживать своего лидера.

Сергей Рико, член инициативной группы: "Агитацию мы сейчас не проводим. Можем только кратко рассказать биографические данные кандидата, за которого мы собираем подписи. Мы за сильную Беларусь, поэтому мы выбираем того человека, того кандидата, которого считаем достойным. Человека, который может возглавить нашу страну".

Екатерина Насута, член инициативной группы: "Очень активно люди ставят подписи, интересуются, какие еще кандидаты есть и могут ли они оставлять подписи за других кандидатов. Конечно, могут. Сейчас мы никого не агитируем, просто собираем подписи".