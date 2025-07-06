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План "Ковер" в России спровоцировал задержки авиарейсов
Российское небо сегодня накрылось "Ковром". Из-за этого массовые отмены и задержки авиарейсов. Только между Москвой и Питером отменено или отложено на время около 500 полетов. Ситуация сказалась и на Национальном аэропорту Минск.
6 июля в национальном аэропорту многие пассажиры проводят времени до вылета больше, чем того требуется.
Все дело в том, что многие рейсы из российской столицы, из аэропорта Шереметьево, приходят с задержкой в белорусскую столицу от 6 до 10 часов. Многие пассажиры подходят к кассам и меняют билеты на следующий рейс.
Особенно сложная ситуация, если нужна стыковка, например, в российской столице, как это произошло у съемочной группы. Мы должны были сегодня вылететь в Москву и вечером уже из Москвы в Екатеринбург, где завтра открывается промышленная выставка "ИННОПРОМ". Рейс изначально наш был запланирован сегодня на 14:40. После его переносили трижды: изначально на 17:20, после на 18:05 и затем уже на 18:45. В итоге стыковка на Екатеринбург была потеряна. Пришлось менять билеты. И сама авиакомпания предложила ближайший рейс только на завтра из Москвы в Екатеринбург на 19:05. До этого у нас все утро и сегодняшний вечер, ночь, билетов свободных нет. Так что многие пассажиры оказались в такой же ситуации.
Если вы планируете 6 июля вылететь в российскую столицу, например, или в какие-то российские регионы, обязательно зайдите на сайт национального аэропорта, чтобы посмотреть, ваш рейс в графике или он переносится.