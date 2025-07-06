План "Ковер" в России спровоцировал задержки авиарейсов

Особенно сложная ситуация, если нужна стыковка, например, в российской столице, как это произошло у съемочной группы. Мы должны были сегодня вылететь в Москву и вечером уже из Москвы в Екатеринбург, где завтра открывается промышленная выставка "ИННОПРОМ". Рейс изначально наш был запланирован сегодня на 14:40. После его переносили трижды: изначально на 17:20, после на 18:05 и затем уже на 18:45. В итоге стыковка на Екатеринбург была потеряна. Пришлось менять билеты. И сама авиакомпания предложила ближайший рейс только на завтра из Москвы в Екатеринбург на 19:05. До этого у нас все утро и сегодняшний вечер, ночь, билетов свободных нет. Так что многие пассажиры оказались в такой же ситуации.