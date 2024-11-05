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Планируют ли в МГЛУ сокращать сроки обучения иностранным языкам?
Как будет меняться форма обучения иностранным языкам, рассказала ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Лаптева в "Актуальном интервью".
Два года назад университет перешел на четырехлетнее обучение, в частности по специальности "современные иностранные языки". Для полного срока обучения на уровне бакалавриата, как отметила гость интервью, это оптимальный вариант.
22 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко в МГЛУ провел встречу со студентами в формате "Открытый микрофон с Президентом". В разговоре он упомянул о необходимости менять форму обучения иностранным языкам. "Там, где мы говорили о сокращении сроков обучения, речь шла о получении высшего образования на базе среднего специального. И здесь в нашем университете мы придерживаемся срока в 3 года, в сокращенной форме. И при этом в заочной форме мы будем смотреть на сокращение сроков, мы над этим начинаем работать", - отметила ректор МГЛУ.
Наталья Лаптева:
"Сокращение сроков обучения не означает, что мы предлагаем то же содержание обучения в меньший период времени. Сокращение сроков означает, что нужно в определенной степени изменить цели обучения, результаты и определить другие пути и содержание обучения. Так, чтобы получить качественный результат за сокращенный срок".
"Сейчас мы получим опыт 4 лет обучения, а дальше будем смотреть. В любом случае настроены на то, чтобы искать максимально эффективный путь с применением всех современных инструментов, позволяющих делать процесс достаточно комфортным, универсальным, направленным на глубокую самостоятельность обучающегося", - добавила Наталья Лаптева.
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