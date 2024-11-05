Планируют ли в МГЛУ сокращать сроки обучения иностранным языкам?

Как будет меняться форма обучения иностранным языкам, рассказала ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Лаптева в "Актуальном интервью".

Два года назад университет перешел на четырехлетнее обучение, в частности по специальности "современные иностранные языки". Для полного срока обучения на уровне бакалавриата, как отметила гость интервью, это оптимальный вариант.

22 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко в МГЛУ провел встречу со студентами в формате "Открытый микрофон с Президентом". В разговоре он упомянул о необходимости менять форму обучения иностранным языкам. "Там, где мы говорили о сокращении сроков обучения, речь шла о получении высшего образования на базе среднего специального. И здесь в нашем университете мы придерживаемся срока в 3 года, в сокращенной форме. И при этом в заочной форме мы будем смотреть на сокращение сроков, мы над этим начинаем работать", - отметила ректор МГЛУ.

Наталья Лаптева:

"Сокращение сроков обучения не означает, что мы предлагаем то же содержание обучения в меньший период времени. Сокращение сроков означает, что нужно в определенной степени изменить цели обучения, результаты и определить другие пути и содержание обучения. Так, чтобы получить качественный результат за сокращенный срок".