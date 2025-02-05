Плохая экология и процветание бюрократии - почему айтишник решил вернуться в Беларусь из Испании

Белорусы, покинувшие родину, продолжают возвращаться домой. В силу разных причин кому-то это приходится делать через Комиссию по рассмотрению обращений граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений.

Комиссия работает 2 года, за это время поступило на рассмотрение 241 заявление. 40 людям, которые обратились в нее, ответили, что претензий к ним нет. 19 человек уже вернулись на родину.

Что интересно, работой комиссии воспользовались не только так называемые беглые, но и граждане Беларуси, которых запугивали те же беглые и их ресурсы, а также европейская пропаганда. Среди таких людей есть айтишники, которым из-за требований работодателя пришлось уехать из страны, но спустя время очень захотелось вернуться.

Денис Маркин, вернувшийся в Беларусь по решению комиссии:

"Сам город по сравнению с Беларусью грязный в плане экологии. Если посмотреть карту, то там не зеленая зона, а оранжевая. Там есть порт, от которого идет плохой запах, поэтому, когда приезжал в Беларусь, казалось, что возвращаюсь сюда только ради воздуха. А это важно, но про это мало кто говорит".

Улица в Испании

На вопрос, почему он решил вернуться в Беларусь, ответил, что здесь можно чувствовать себя финансово уверенным, да и привык уже к белорусскому менталитету. Когда мужчина снова переехал в Республику Беларусь, его сына всего за пару дней оформили в школу, что говорит об отсутствии такой бюрократии, как в Испании. Во-вторых, машину в кредит или даже оформить ипотеку на квартиру в Беларуси проще.

Он также обратил внимание, что за границей ребенок один не может гулять до 12 лет, там нет и детских площадок. А в Минске сын Дениса мог спокойно с 7 лет выйти во двор и погулять один. Там же невозможно отправить ребенка до определенного возраста в магазин, это запрещено.

Проверил себя через комиссию и со спокойной душой вернулся домой, потому что жить, например, в Испании - это не отдыхать на ее курортах.