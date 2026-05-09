Площадь Победы в Минске - святое место для белорусов

Площадь Победы в Минске - святое для белорусов место, куда идут почтить память тех, кто отдал свою жизнь за независимость родной земли. В течение дня здесь будет проходить традиционное народное возложение цветов и венков к монументу Победы. Жители и гости столицы уже несут цветы.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО "Белая Русь"

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО "Белая Русь": "Иосиф Каминский, единственный выживший в Хатыни, завещал нам, следующим поколениям: "Люди, не допустите больше такого!" А для того, чтобы не допустить такого, безусловно, надо помнить. Памяти много не бывает, и поэтому народное возложение, которое ежегодно проходит во все знаковые для нашей страны дни, является очень важным, потому что война затронула абсолютно каждую семью. И мы, белорусы, сделаем все для того, чтобы пронести эту память через всю свою жизнь и жизнь наших дальнейших поколений".

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Профсоюзы делают все для того, чтобы памятники погибшим в годы войны, которые сегодня есть на территории нашей страны, были ухожены. Мы подключаем молодежь, которая сегодня работает в коллективах, школьников для того, чтобы вместе принять участие в наведении порядка, восстановлении памятников. Делается большая работа. И очень приятно видеть, когда молодые люди, приняв участие в благоустройстве памятных мест, задумывается над тем, что произошло, очень внимательно слушают рассказы о страшных событиях, происходивших на этом месте".

"Нет ни одной семьи в Беларуси, которая бы не потеряла близкого человека. В каждой семье кто-то из родных остался на полях сражений, а позже, после войны, умер от ран, потому что не щадя себя добывал Победу для того, чтобы мы без страха просыпались утром, шли на наши мероприятия", - напомнила член ветеранской организации.