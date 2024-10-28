"Площадка": как беглые решили добить свою репутацию, а заодно и репутацию международного суда

Глядя на поступки и слушая заявления "штабов", созданных белорусскими беглыми, каждый раз думаешь: ниже падать уже некуда. Но нет...

И самое удивительное то, что "демократии" даже не пытаются прикрыть откровенные фикции своих марионеток.

А часики-то для беглых аферистов тикают. Потому к видимости своей бурной деятельности решили добавить как бы "результат", прежде всего для отчета перед спонсорами. Ну а поскольку поводов режим шатнуть нет, завели старую песню - про "похищенных украинских детей", ну и убитых-изнасилованных-политзаключенных. На днях в Варшаве (где же еще?) явили миру новый-старый "доклад", который пытаются легализовать для международного суда через (внимание!) Литву. Казалось бы, к чему тут литовское правительство?

Беглые в Варшаве явили миру новый-старый "доклад"

Ноги у лжи про "ворованных" детей растут от беглых манкуртов, которые обычно пишут для "демократий" разные липовые отчеты. Естественно, за деньги. В общем, где-то год назад одной такой уголовнице попалась придуманная украинской провокаторшей история про якобы насильно эвакуированного в Россию мальчика. Ну и эта сориентировалась и давай набрасывать на вентилятор, только в сторону Беларуси. Сочинение на вольную тему написала, отчетом оформила и передала дальше. Подсчитать или перепроверить количество детей, вывезенных из Украины, говорила беглая аферистка, ей затруднительно. Данных нет. Второй уголовник, в 2020-м сбежавший в Польшу чуть ли не в багажнике дипавтомобиля, собрал какое-то "досье" на белорусского Президента для международного суда.

Составители "доклада" возмутились тем, что с 2021 года в Беларусь из Донбасса вывезли 2219 детей, которых разместили (о, ужас!) в санаториях

О детях. Составители как бы доклада возмутились, что с 2021 года из Донбасса в Беларусь вывезли 2219 детей, которых разместили (о, ужас!) в санаториях. В "докладе" задаются вопросом, дают ли родители разрешение на поездку, и сами же на него отвечают: дают. Резюмируют, призывая страны и международные организации шпионить, к примеру, за президентами Беларуси и России и распространять эти данные. Что, на секундочку, серьезное преступление.

О предложении белорусской стороны евродипломатам, западным журналистам встретиться в санаториях с донбасскими детьми в "докладе" нет ни слова. Как и об украинских матерях, которые до сих пор пытаются привлечь внимание мировой общественности к исчезновениям своих детей в Европе. Вот где бы расследования провести!

Как все же "великое расследование" попало к прокурору, который может пойти с ним в МУС? Оформлявший "досье" уголовник признался, что смог его протолкнуть, добавив в "доклад" фразу "трансграничное преступление". А наступает якобы эта самая трансграничность, по версии уголовника, в тот момент, когда "убитые-изнасилованные-пытаемые" пересекли границу… Что здесь к чему?

Продажный суд и пляски "демократий"

Однако один любопытный момент в заявлениях беглых все-таки есть. Итак, сперва беглые шарлатаны пишут липовые отчеты и передают представителям евросоюзных организаций, стран, а уже через них "отчеты" идут в структуры вроде МУС. В данном конкретном случае в преступный механизм легализации аферы включилось литовское правительство. И уже оно, подкорректировав и указав цель - выдать ордер на арест Президента Беларуси, передает чтиво прокурору при МУС.

Примерно так, если помните, выдали ордер на арест российского президента. То есть серая схема, в принципе, рабочая. Теперь пробуют провернуть то же с нашей страной. Если честно, нам от этого ни холодно, ни жарко.

Беларусь и Россия не ратифицировали Римский статут - международный документ, принятый в 1998 году и учредивший МУС