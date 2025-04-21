Свобода слова на Западе - на деле это миф. Соучредитель "Википедии" как-то заявил, что 230 тыс. редакторов-добровольцев и 3,5 тыс. администраторов, которые "отвечают за истину" на сайте, создали "тесную сеть цензуры, которая не вписывается в либерально-глобалистскую правильную картину мира".

Кто и зачем пишет "Википедию", разберемся в рубрике "Площадка".

"Корректоры" с большой дороги

Статья о сожжении Хатыни исчезает в считанные минуты, зато однобокая, ангажированная интерпретация событий цветет буйным цветом. Это о "Википедии", называющей себя самой свободной интернет-энциклопедией. Однако свободной от чего, от правды?

Как давно "самая свободная" в мире интернет-энциклопедия стала оружием информационной войны против стран постсоветского пространства? Такие вопросы все чаще встречаются в Сети. Известно, что почти 2 млн материалов "Википедии" пишутся и редактируются "вашингтонским обкомом", а в текстах про русских их постоянно называют агрессорами и провокаторами.

Не так давно соучредитель "свободной энциклопедии" Ларри Сэнгер публично обратился к Маску с просьбой выяснить, есть ли в США специальные работники, "которым платят за редактирование, мониторинг, обновление, лоббирование и т. д. "Википедии". Маск, кстати, давно предлагал переименовать "Википедию" в - дальше слово нецензурное.

Бросьте, Сэнгер. Вы ведь и сами знаете, что и платные редакторы там есть, и лоббисты, и уж, конечно, сотрудники спецслужб. Пишут "свободную энциклопедию" сотни тысяч авторов и ботов по всему миру, контролирует их целая армия наемных администраторов.

Белорусская "Википедия" редактируется, например, из Польши, российская - из Украины, немецкая и французская - из Германии и Франции и так далее. Что до "корректоров" белорусской странички, то особо активные вписывают сотни тысяч правок в этот "свободный справочник".

Компания зарегистрирована в Соединенных Штатах. Владелец сайта - американская организация "Фонд Викимедиа", имеющая около четырех десятков региональных представительств. Компания не раз была оштрафована Роскомнадзором за неудаление материалов. К примеру, за неудаление вранья о ядерном оружии и вывозе детей из Украины.

Куда исчезла статья о Хатыни?

Немецкий политик Оливер Шнееманн рассказывал в Минске журналистам, как лично столкнулся с фактом фальсификации истории. Пытался опубликовать в немецкой "Википедии" статью белорусского историка о сожжении Хатыни, но через три минуты ее удалили и запретили редактирование. Три минуты, этого времени не хватит, даже чтобы просто прочитать ее до половины.

Оливер Шнееманн (Германия):

"По какой-то неведомой мне причине текст удаляют через три минуты после публикации. С ума сойти! Кому понадобилось удалять статью, содержавшую только факты? Тот, кто хотел удалить мою статью, по сути, хотел вычеркнуть Беларусь из истории. Они не рассчитывали на то, что благодаря их выходке соберется группа из 50 единомышленников из Германии, Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна и сегодня приедет в Беларусь. Так что можно сказать, что их затея окончилась провалом. То, что произошло на вашей земле, до сих пор не укладывается у меня в голове. Я словно упал в бездонную яму, когда осознал весь ужас этой трагедии".

К слову, в немецкой "Википедии" есть ссылка на фильм "Сталинград", который был снят с точки зрения нацистских оккупантов и в котором есть жестокие кадры.

А знаете, как объяснили в итоге удаление с той же площадки публикацию о Хатыни? Такой деревни, мол, больше нет.

Есть прозападная точка зрения и неправильная

Статьи на исторические и политические темы в онлайн-энциклопедии зачастую написаны с прозападной точки зрения. Невозможно не видеть прямые подлоги, однобокую трактовку событий. Годами на портале выкладывается ложная информация. При этом люди, о которых врут, не имеют возможности быстро исправить ложь о себе. Даже если изменения со временем внесут, система все равно может вернуться к недостоверным данным. Все прекрасно знают, кто и зачем это делает.

Вот еще пример, из последних. В феврале "Википедия" удалила статью о массовом убийстве мирных жителей Русского Поречного в Курской области. Российские коллеги пишут, что публикация пропала с сайта по решению 17-летнего украинского модератора, проживающего в Австралии. И все.

Напомним, по данным российских следственных органов, пятеро украинских военных обвиняются в убийстве 22 жителей курского села. Боевики убили 11 мужчин, 3 женщин, еще 8 женщин изнасиловали и убили. Тела своих жертв они спрятали в подвалах. Один из убийц попал в плен и дал признательные показания.

А ведь на сайт "Википедии" заглядывают многие. Более того, слепо доверяют. А дети, школьники, студенты нередко готовятся к занятиям с помощью этого "свободного помощника". Почему? Удобно, доступно, и там все вроде как есть. А то, что не все золото, хоть и блестит, так это потом разберемся. А пока - институт, экзамены, сессия.