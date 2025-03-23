По дорогам Минска в сутки проезжает около 1 млн машин. Как решить вопрос с загруженностью парковок?

Белорусская столица расширяет свои границы: ведется массовое строительство, приезжают новые жители.

Вместе с тем растет и количество автомобилей. Около 1 млн ежедневно курсирует по дорогам Минска. Отсюда и загруженность с парковкой, часто не по правилам.

Расскажем, как оценивают ситуацию белорусы, и какая ответственность лежит на автовладельцах.

Не ставьте на больное

Злободневная тема. Где поставить машину? Это и понятно. В Минске около 800 тыс. автомобилей со столичной пропиской. Еще около 250 тыс. - из других регионов. Отсюда и загруженность во дворах.

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Чтобы сэкономить время от авто до дома, изощряются по-разному. Например, занимают места для инвалидов или создают препятствия спецтехнике.

Кроме того, как сообщают в ГАИ, большое количество нарушений связано с парковкой на зеленой зоне и тротуаре, а также вблизи пешеходных переходов.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"За нарушение правил остановки и стоянки существует административная ответственность. В случае если первый раз гражданин или водитель нарушил правила дорожного движения, можно вынести предупреждение. Второй раз в течение года после принятия мер - штраф размером в одну базовую величину. Если это нарушение было связано с остановкой на местах для инвалидов, то штраф составит 2 базовых величины. Ну а если нарушение допустил водитель грузового транспортного средства либо автобуса, то штраф будет составлять 5 базовых величин. Став очевидцем нарушения правил остановки и стоянки, любой гражданин может сообщить о данном правонарушении по телефону 102 или направить информацию в чат-бот милиции Минска".

Вовремя реагировать особенно важно в преддверии школьных каникул.

Свежий инцидент: автомобиль выезжает со двора и поворачивает направо, не предоставив преимущества. Сбивает школьницу, после уезжает.

Такие случаи, увы, не единичны. С начала года в Беларуси выросло количество ДТП с участием несовершеннолетних. В целом более 40 происшествий только в Минской области. Среди них и нарушение правил остановки и стоянки, которые косвенно, но являются причиной ДТП.

В Минске 30 микрорайонов и свыше сотни жилых комплексов, поэтому каждую ситуацию стоит рассматривать отдельно. Например, в спальных районах, где дома построены еще в 90-е, парковку просто не рассчитывали на такое количество автомобилей. Другая история с жилыми комплексами рядом с торговыми центрами. Много приезжих. Но спорная ситуация с густонаселенными районами. И это тоже предмет для обсуждения.

Давайте представим большой современный дом высотой в 25 этажей. Состоит из нескольких секций, и в нем 500 квартир. Если во дворе обустроить открытую парковку на столько же мест, то понадобится примерно 1 га земли. А это значит без спортивной и детской площадки, без тротуарных дорожек и газонов. Но есть места для автомобилей.

Такой вариант тоже исключаем, но минчане предлагают свои решения:

"Хотелось бы, чтобы парковки были больше, вот и все. То есть изначально, чтобы вместо каких-то зон ненужных, где нет растительности, было больше парковочных мест".

"Как минимум строить подземные парковки".

Как пример, платная автостоянка в одном из районов Минска. Альтернатива дворовым, которую предлагает столичная организация. 110 объектов под охраной по всему городу. Заполнены примерно на 75 %. К концу 2025 года планируют добавить еще около 5 тыс. парковочных мест.

Андрей Шармалайкин, заместитель гендиректора ГО "Гаражи, автостоянки и парковки":

"В основном в нашем объединении это плоскостные парковки, также имеются паркинги. Сейчас у нас 2 новых паркинга. Один уже открылся, работает на Меделки, а один планируем открыть по улице Корзюки. Сумма для физического лица составляет 49 рублей в месяц. Для юрлица - 53. Это автомобиль до 3,5 тонн".

Водители рассказали, почему выбирают платные автостоянки:

"Мне удобно, это возле дома. Приезжаешь поздно вечером, допустим, не надо искать место. И опять же, это безопасность".

"Платные стоянки, у них машина под охраной. В случае каких-то проблем все исправимо".