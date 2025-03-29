"По форме": сколько военных США защищают Запад и насколько сильны Вооруженные силы европейских стран

США может вывести воинский контингент с территории западных стран. Такое заявление сделал Дональд Трамп.

Углубляющийся раскол новой администрации Белого дома с европейскими союзниками беспокоит страны Запада, которые вот уже 80 лет находятся под бронированным крылом Пентагона.

Пафосные речи или это реальные действия нового Президента, покажет время. Но уже сейчас можно сказать, национальная безопасность Европы под реальной угрозой. Сколько сегодня военных США защищают Запад и насколько сильны Вооруженные силы европейских стран, смотрите в новом выпуске "По форме".

Президент Америки Дональд Трамп с первых минут вступления в должность, громко заговорил о мире во всем мире, в частности, о прекращении боевых действий в Украине. Какие именно цели преследует глава Белого дома, покажут именно действия, а не громкие слова. Трамп, не скрывая, заявляет, что он разочарован из-за агрессивного настроя западных партнеров в отношении России. Видимо, закадровый диалог с лидерами стран результата не дал, поэтому американский президент перешел к угрозам и предупреждениям.

Итак. Что мы имеем. Трамп четко обозначил, что рассматривает вариант либо вывода контингента численностью свыше 35 тысяч военных с территории "непослушных" европейцев, либо передислокацией войск на территорию Венгрии, балансирующей на грани справедливости и исключительно мирных инициатив.

Немного предыстории. Группировка американских войск в Европе образована на базе 7-й полевой армии США сразу после окончания боевых действий Второй мировой войны. На сегодняшний день точное количество американских военных в Европе неизвестно. Одно из местных изданий называет цифру в 160 тысяч, другие источники заявляют о 70-100 тысячах.

Начиная с 50-х годов и заканчивая 90-ми, число военных США в Европе доходило до 400 тысяч человек. К концу холодной войны военное присутствие стало резко сокращаться. Это позволило высвободить 7-й корпус и привлечь его для войны в Персидском заливе. После окончания боевых действий его части не были возвращены в Германию, а отправлены в США и расформированы. Таким образом, в составе 7-й армии остался лишь один - 5-й армейский корпус, части которого в 90-х годах размещались, в том числе в Боснии и Косово, а в 2003-м его военнослужащие принимали участие в войне в Ираке.

В 2016 году в связи с событиями в Украине на саммите НАТО в Варшаве было принято решение, что в Прибалтике и Польше на ротационной основе будут дислоцироваться четыре усиленные батальонные тактические группы многонационального состава численностью до одной тысячи военнослужащих каждая. При этом американский батальон должен размещаться в Польше. Кроме того, в шести странах Восточной Европы должны дислоцироваться подразделения американской бронетанковой бригады численностью до 4,5 тысячи человек, а на территории Бельгии, Германии и Нидерландов планируется хранить вооружение и военную технику для еще одной бригады сухопутных войск США. После 2022 года численность американского контингента в странах Балтии и Польши продолжила увеличиваться, неся потенциальную угрозу Союзному государству.

Несмотря на то, что численность армий той же Германии, Великобритании и Франции приближается или превышает 200 тысяч человек, войска США - это мощная поддержка европейским армиям. Ведь помимо живой силы на территории западных государств сосредоточено и значительное количество тяжелого вооружения, включая ракетные системы, авиацию и даже флот.

На днях информационное агентство Bloomberg заявило, что в случае нападения на западные страны арсеналы Европы иссякнут за несколько дней. Точные данные о количестве вооружения Европы засекречены. Но за кулисами военные чиновники предостерегают, что без помощи США запасы авиационных ракет в регионе мгновенно истощатся, боеприпасы могут закончиться за считанные дни, а противовоздушная оборона не сможет обеспечить достаточное прикрытие для наземных операций. Несмотря на участие в военном конфликте в Украине, европейскому континенту по-прежнему не хватает самых элементарных вещей, в частности заводов по производству пороха. Таким образом, для дальнейшей подготовки снова потребуется помощь США.

Сегодня Запад строит экстренные планы на случай, если США действительно отвернутся от альянса и выведут все войска. На днях ЕС приступили к обсуждению долгосрочной реформы налогово-бюджетных правил, чтобы позволить странам увеличить финансирование на оборону. Так, генсек НАТО призвал часть пенсий и социальных выплат в Европе направлять на производство оружия и отметил, что военные расходы блока должны превышать 3 %.

В общем, уважаемые европейцы, выворачивайте карманы, нужно срочно пополнять казну. Укрепить оборону Запада без ваших денег не получится.

Шаги Европы по перевооружению в итоге потребуют сотен миллиардов евро. Но после долгих лет зависимости от США одними деньгами безопасность Европы не укрепишь.