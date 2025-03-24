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По какой причине осенью 1918 года вместе с немцами Минск покинуло правительство БНР
В ноябре 1918 года революционные настроения добрались до Германской империи. Кризис кайзеровского режима, спад экономики привели к революции, и к власти пришли социал-демократы.
Новый режим стал выводить войска с территорий, которые были оккупированы империей, в том числе и с Беларуси. Вместе с немцами поздней осенью 1918 года Минск покинуло и правительство БНР.
Рада БНР вынуждена была бежать в эмиграцию с отступлением кайзеровских войск. С приходом Красной армии на эту территорию деятели БНР выезжали на Запад и уже там пытались решать все вопросы.
Замначальника Академии национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук, профессор Геннадий Краско добавил, что сторонники БНР не случайно покинули территорию Беларуси вместе с отступающими немецкими войсками и начали перебираться, останавливаясь то в Берлине, то в Праге. Это был, по сути, обоз, который финансировался иностранными государствами (то есть донаторами выступали разные государства).
1 января 1919 года была провозглашена Социалистическая Советская Республика Беларусь - ССРБ, которая стала в будущем БССР. Тем не менее Белорусская Народная Республика продолжала существование, и даже в том же 1919-м создала в Берлине чрезвычайную дипломатическую миссию - проще говоря, диппредставительство БНР.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, профессор
"Что такое диппредставительство БНР? Это когда мы приехали в какую-нибудь страну, взяли в аренду квартиру и набили на ней табличку с надписью "дипломатическое представительство Белорусской Народной Республики".
Правительство в эмиграции 14 декабря 1919 года приняло закон о гражданстве Белорусской Народной Республики. Согласно документу, гражданином являлся тот человек, который до 1914 года был приписан к территории Беларуси и пользовался правами российского подданства. Кстати, жены и дети принимали гражданство отца и мужа.
Но был один существенный нюанс - двойное гражданство не допускалось и считалось государственной изменой. Стали выпускали даже свои паспорта - гражданские и дипломатические.
100 лет назад Белорусская Народная Республика официально перестала существовать. Почему в Берлине поставили точку в проекте БНР. Как несогласные получатели грантов от западных правительств продолжили лепить уже псевдо организацию. Подробности смотрите в трилогии "Тайны белорусских националистов"