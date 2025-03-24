По какой причине осенью 1918 года вместе с немцами Минск покинуло правительство БНР

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В ноябре 1918 года революционные настроения добрались до Германской империи. Кризис кайзеровского режима, спад экономики привели к революции, и к власти пришли социал-демократы.

Новый режим стал выводить войска с территорий, которые были оккупированы империей, в том числе и с Беларуси. Вместе с немцами поздней осенью 1918 года Минск покинуло и правительство БНР.

Рада БНР вынуждена была бежать в эмиграцию с отступлением кайзеровских войск. С приходом Красной армии на эту территорию деятели БНР выезжали на Запад и уже там пытались решать все вопросы. Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук

Замначальника Академии национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук, профессор Геннадий Краско добавил, что сторонники БНР не случайно покинули территорию Беларуси вместе с отступающими немецкими войсками и начали перебираться, останавливаясь то в Берлине, то в Праге. Это был, по сути, обоз, который финансировался иностранными государствами (то есть донаторами выступали разные государства).

1 января 1919 года была провозглашена Социалистическая Советская Республика Беларусь - ССРБ, которая стала в будущем БССР. Тем не менее Белорусская Народная Республика продолжала существование, и даже в том же 1919-м создала в Берлине чрезвычайную дипломатическую миссию - проще говоря, диппредставительство БНР.

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Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, профессор

"Что такое диппредставительство БНР? Это когда мы приехали в какую-нибудь страну, взяли в аренду квартиру и набили на ней табличку с надписью "дипломатическое представительство Белорусской Народной Республики".

Правительство в эмиграции 14 декабря 1919 года приняло закон о гражданстве Белорусской Народной Республики. Согласно документу, гражданином являлся тот человек, который до 1914 года был приписан к территории Беларуси и пользовался правами российского подданства. Кстати, жены и дети принимали гражданство отца и мужа.

Но был один существенный нюанс - двойное гражданство не допускалось и считалось государственной изменой. Стали выпускали даже свои паспорта - гражданские и дипломатические.