По китайскому календарю наступает год Лошади: праздник имеет весомый список традиций

Праздник весны охватывает Китай. По лунному календарю через несколько дней в законные права вступит год Красной Огненной Лошади.

Китайский (или как его еще называют лунный) Новый год - важнейшее событие не только в Поднебесной, но и во многих странах Восточной Азии. Для белорусов праздник весны - повод поближе познакомиться с культурой Китая.

Китайский Новый год - важнейшее событие в Поднебесной

Красная Огненная Лошадь - символ жизненной силы, скорости и упорства и, конечно же, 2026 года. Подобные игрушки в Китае уже стали настоящим трендом. А сам символ завирусился в социальных сетях. Как иначе, праздник весны - одно из ключевых ежегодных событий в многовековой истории Китая.

Праздник Чуньцзе имеет весомый список традиций. Одна из них - встречать лунный Новый год в кругу близких и друзей. Более 10 лет инициативы в рамках культурного диалога между странами позволяют и белорусам окунуться в атмосферу китайского Нового года. Праздник весны в Минске встречали колоритно. В программе тематического концерта - выдающиеся коллективы Поднебесной.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

"Мы обозначаем каждый наш Новый год символом из китайского календаря. Поэтому это уже такая хорошая, добрая традиция, во-первых. Во-вторых, Китай всегда был для нас очень хорошим, близким другом и партнером. У нас очень много общего, несмотря на огромное расстояние и какие-то особенности культуры".

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси: "Китай отмечает праздник весны уже более 4 тыс. лет. Для нас это самый большой праздник. В этом празднике есть наследство от прошлого, но есть надежды на будущее. Нынешний год является годом Лошади в Китае. А лошади символизируют скорость, устремленность и силы. Мы хотим, чтобы этот год принес населению Китая и Беларуси счастье и благополучие".

Узнать Китай ближе можно и с помощью национального культурного наследия этой страны. Рисование карамелью, раскрашивание масок пекинской оперы, иероглифика - искусство, как говорится, в деталях.

Хан Ваньчэн, преподаватель Института Конфуция БГУФК

Хан Ваньчэн, преподаватель Института Конфуция БГУФК: "В Китае во время праздника весны есть традиция - наклеивать иероглифы счастья и благополучия на двери".