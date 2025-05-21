По мировым стандартам: какие технологии применяются в современном мостостроении

Директор ГП "Гордорстрой" Сергей Панев в проекте "Актуальное интервью" рассказал о технологиях, применяющихся в современном мостостроении, в том числе и городском.

В первую очередь он отметил, что сегодня постоянно модернизируются технологии производства балок. Широкое распространение получила и цифровая модель расчета нагрузок.

"В Беларуси переняли опыт российских коллег и начали результативнее использовать металл, а он помогает решить целый ряд проблем. Сегодняшние в Беларуси производственные мощности ограничены длиной пролетного строения из железобетона и составляют 33 м. Это максимум, который можно выпускать, потому что так позволяют производственные площади. Но нам удается собирать металл очень длинными пролетными строениями, например, пролетом 150 м", - объяснил Сергей Панев.