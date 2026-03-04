По поручению Президента Беларуси стартовала проверка 8-й бригады РХБЗ

Проверка боеготовности армии по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко продолжается. Мероприятие носит внезапный характер. 4 марта утром командиру 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) был вручен секретный пакет от главы государства.

Целью оказалась проверка порядка содержания военной и специальной техники, а также запасов имущества. Еще одна задача - проверить норматив снятия техники с хранения и совершить 15-километровый марш.